理大增中史及文化科　普通話或英語授課　彈性收生安排下年改條件

理大今日（28日）舉行記者會，簡介本屆學年新增課程，最新收生安排及獎學金計劃。其中增設中國歷史及文化學士學位課程，會以普通話及英語作教學語言，但未有提及有廣東話授課。另外，下學年會繼續有彈性收生安排，文憑試考生即使未考獲入學科目分數要求，即「332233」，在符合特定條件下，仍可獲考慮錄取入學。



理大下年度會繼續有彈性收生安排，文憑試考生未考獲入學科目分數要求，即「332233」，都可在特定條件下，獲考慮錄取入學。（梁晉穎攝）

下學年將開辦中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程

理大在下學年將開辦中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程，課程採用普通話及英語教學。課程令學生了解中國文化，會有實地考察。

普通話及英語教中國文學 冀學生接觸更多其他語言

對於課程為何要用普通話，甚至英語教中國文學，都不以廣東話授課。理大副校長（教學）黃國賢指希望令本地學生有更多接觸其他語言的機會，而英語授課則是希望方便國際學生學習。

另外，理大人文學院的語言學課程改組，成為語言科學，翻譯學及語言治療（榮譽）文/理學士組合課程。讓學生可選讀言語治療，語言學及翻譯學，以及語言科學與語言數據分析，三擇其一作主修。而會計及金融學院會推出數碼金融及投資學（榮譽）工商管理學士課程。可學習不同大數據處理。

在收生安排上，理大在下學年會繼續彈性處理Jupas的入學申請。報讀學位課程的學生如未符合最低入學要求「332233」(即中英文有3，數學及通識有2和兩科選修科目有3），理大仍會酌情考慮，惟他們須達以下條件:

-其中一科只較「332233」低一級(例如只有數學達1，但其他科有5或4)，最佳5科成績(best5)仍達個別組合課程，在上年度的平均收生分數的加一分或以上的要求



-要把該理大學位放在jupes的Band A選擇，即三個首選課程之一



理大副校長（教學）黃國賢指新增課程讓學生接觸更多語言;又指收生安排可以更彈性處理（梁晉穎攝）

彈性收生安排沒降學生質素：某一科失手但始終都有能力

對於彈性處理是否因為收生人數減少，或者會否降低學生質素。教務處主任林建武博士指，某些學生可能只在文憑試某一科失手，但始終都有能力：「所以畀佢哋入咗閘先。」他指給予學生機會很重要。黃國賢指覺得以往收生彈性不足，現在令政策更彈性會更好。

入讀過後可以有不同獎學金選擇。理大在今學年新設「德藝計劃」，為學術以外發展較好的學生，提供獎學金或各援助。例如體育，社會服務或STEM等有好表現的學生。可以有每年十萬元「德藝獎學金」，優先入住宿舍等。其中一位得計劃幫助的學生apple是香港劍擊運動員，她指計劃令她在學校有更彈性的上課時間，可兼顧訓練及上課。

理大10.8辦本科課程資訊日

理大會於10月8日(星期六)舉行本科課程資訊日，時間為上午9:30至下午5:30。當日會有入學講座，課程講座，校園導賞等活動。活動會同時有實體及網上形式。