大學入學資訊日Info Day｜城大浸大10.3舉行　內附各院校活動連結

JUPAS（大學聯合招生辦法）即將公布JUPAS 2027日程表，當中各位應屆文憑試（DSE）考生最關注的，當然是各間大學及專上學院的入學資訊日（Info Day）將於何時舉辦。「01教育」已經為你整理好相關資料，各位同學及家長都可以記下相關日子，提醒自己出席有興趣的資訊日！



本年度的大學及專上學院資訊日主要於10月至11月之間的周六舉行，只有部份專上學院的資訊日會於周五及周六舉辦。另外，因為部分大學及專上學院的資訊日會於同一日舉行，所以如果心儀的學校碰巧於同一日舉辦資訊日，學生和家長就需要好好規劃當日的行程，以同時出席多個資訊日，獲取升學資訊。

各大學及大專院校資訊日（Info Day）時間表：

10月3日（六）：城市大學、浸會大學

城市大學將於10月3日舉行入學資訊日。（資料圖片／城大提供圖片）

浸會大學將於10月3日舉行入學資訊日。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

10月10日（六）：理工大學

理工大學將於10月10日舉行入學資訊日。（資料圖片）

10月17日（六）﹕中文大學

中文大學將於10月17日舉行入學資訊日。（資料圖片）

10月24日（六）﹕香港大學

香港大學將於10月24日舉行入學資訊日。（歐嘉樂攝/資料圖片）

10月30日至31日（五至六）：聖方濟各大學

聖方濟各大學將於10月30至31日期間舉行入學資訊日。（資料圖片）

10月31日（六）﹕科技大學、教育大學

科技大學將於10月31日舉行入學資訊日。（資料圖片）

教育大學將於10月31日舉行入學資訊日。（資料圖片）

11月6日至7日（五至六）：職業訓練局—香港高等教育科技學院

香港高等教育科技學院（Thei）將於11月6日至7日期間舉行入學資訊日。（資料圖片）

11月7日（六）：嶺南大學

嶺南大學將於11月7日舉行入學資訊日。（資料圖片）

11月14日（六）：都會大學

都會大學將於11月14日舉行入學資訊日。（資料圖片／蔡正邦攝）

11月21日（六）：恒生大學

恒生大學將於11月21日舉行入學資訊日。（資料圖片）

大學資訊日的常見問題