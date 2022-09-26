澳博CEO蘇樹輝之子、中大研究院長蘇文藻　獲教資會頒傑出教學獎

教資會今（26日）舉行2022年教育會傑出教學獎項頒典禮，在20組提名中挑選中3組得獎者。其中獲「一般教學人員組別」得獎者為澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝之子、中大研究院院長及系統工程與工程管理學系教授蘇文藻。



另外兩名得獎者，理大設計學院助理教授Tulio Maximo獲「新晉教學人員組別」；理大教學發展中心總監陳小華領導的「跨學科英語課程」團隊獲「協作團隊組別」獎。



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蘇樹輝創先河 為工科生開設專門寫作單元

教資會稱，蘇樹輝教授致力提倡跨學科學習，熱衷在其教學中建立工程與人文學科的聯繫，自2019年起出任書院通識教課程講師，向學生講授人工智能涉及的倫理問題。他更開創先河，特別為工科生在本科課程中開設專門寫作單元。

教資會又說，他循循善誘、誨人不倦、啟迪莘莘學子開拓潛能，深受學生敬重。教資會形容他不僅對大學影響深遠，更不遺餘力向中學生推廣STEM教育。

澳博副主席、執董兼行政總裁蘇樹輝。﹙資料圖片/李澤彤攝﹚

15年由助理教授升職至研究院長

蘇文藻2007年獲美國史丹福大學頒授計算機科學哲學博士、副修數學，同年入職中大系統工程與工程管理學系助理教授，並於2018年晉升為該學系教授。2019年任中大晨興書院院長，今年更擔任中大研究院長，任職期間擔任不少行教學相關委員會成員、代表及主席等。

蘇文藻獲頒發2022年教資會傑出教學獎（一般教學人員組別）。（教資會圖片）

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Tulio Maximo博士獲頒發教資會傑出教學獎「新晉教學人員組別」。（教資會圖片）

得獎理大助理教授Tulio Maximo推廣多元、公正和包容的價值

理大設計學院助理教授Tulio Maximo則獲頒發「新晉教學人員組別」獎項。教資會指，他受到兒時被診斷患有專注力不足／過度活躍症的經歷所啟發，立志成為一位與別不同的老師，推廣理想中的學習經歷，包括他將融合性設計概念納入設計課程之中，以推廣多元、公正和包容的價值，並創立了新科目「Design Meets Disabilities」。

教資會形容，Maximo 博士的教導，對學生的學習和個人發展有正面且深遠的影響。他在推動融合教育所展現的熱誠及貢獻，實在值得支持和認可。

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陳小華（左三）領導的「跨學科英語課程」團隊獲頒「協作團隊組別」獎，成員包括林玉雲博士（右二）、陳美斯（右一）、文靜嫻（左二）及曾淑貞博士（左一）。（教資會圖片）

理大「跨學科英語課程」團隊獲獎

理大教學發展中心總監陳小華領導的「跨學科英語課程」團隊則獲「協作團隊組別」獎，教資會指，團隊為發展學生的學術語文識能制定了多種嶄新而有效的策略，當中包括運用多模式跨學科英語課程資源，以及開發手機應用程式「Capstone Ninja」。團隊成功建立有助促進學生為本及跨學科合作的文化，惠及多所教資會資助大學的英語教師、學科教師和學生，並對學生的英語能力和學習經歷，以及來自各大學的參與教師的教學才能和教學策略帶來重大的正面影響。

教學獎獎金達75萬元

教資會主席唐家成表示，得獎者展現教資會資助界別以學生為本作教學理念的獨特卓越典範。教學獎獎金將由以往的每位50萬元提升至75萬元，讓得獎者進一步實踐推動優質教學的願景。