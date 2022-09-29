都大JUPAS全日制學位收生升15%　下年增4課程包括醫療化驗科學

都會大學公布2022/23學年收生情況，指經JUPAS入讀全日制學位課程的人數較去年增加15%，情況理想。另外，都大於下學年提供的「指定專業／界別課程資助計劃」，（SSSDP）資助課程學額達到1,255個，是自資院校之中最多，下學年亦會新增4個新的SSSDP課程，包括「醫療化驗科學榮譽理學士」。都大校長林群聲教授表示，相信收生人數上升與學校提供高質素、實用、能滿足社會需求的課程有關，而SSSDP的學額數字就代表大學課程質素得到政府肯定。



都大校長林群聲教授認為，經JUPAS入讀全日制學位課程的人數上升，與大學提供高質素、實用、能滿足社會需求的課程有關。（都會大學提供）

都大表示，現時中學文憑試（DSE）考生人數持續下跌，大學在聯招方面的收生人數仍然上升，情況令人鼓舞。林群聲認為，收生人數上升除了反映大學提供高質素、具實用性的專業課程，能夠滿足社會對人才的需求之外，也顯示大學發展優質教育及豐富學生學習體驗等策略目標，獲得社會支持。

另外，教育局早前公佈最新一輪的「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助課程，其中都大提供的獲資助學額屬自資院校之中最多。林群聲表示，這不但代表大學的課程質素獲得政府肯定，亦引證大學在教學上的努力及成果。

都大於下學年將新增四個 SSSDP 課程，包括「醫療化驗科學榮譽理學士」、「屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士」、「土木工程榮譽工學士」及「電腦科學榮譽理學士」，其中「醫療化驗科學榮譽理學士」為新課程，目標是培育醫務化驗師，回應社會的相關需求。

都會大學於28日舉行「入學獎學金得獎者歡迎儀式」，以嘉許表現優秀的新生。（都會大學提供）

都大為嘉許表現優秀的新生，於28日舉行了「入學獎學金得獎者歡迎儀式」。校董會主席黃天祥博士工程師及校董會成員蔡瑩璧於典禮上與新生對談，主題為「追求卓越與戰勝逆境」，分享他們的人生經驗，鼓勵學生們立定志向，努力求學，前途將無可限量。

都大本年度設立多項入學獎學金，包括摘星入學獎學金、聯招入學獎學金、運動員入學獎學金和物理治療學課程聯招入學獎學金等，獲頒獎學金的新生有103名，其中部份成績優異的學生更會同時獲頒「聯招入學獎學金」及「摘星入學獎學金」。

護理學（普通科）課程一年級生蔡慶宗表示，都大護理課程實用而且認受性高，而且課程已經發展28年，課程內容成熟。他又提提到大學生活多姿多采：「新學年剛開始之際，大學已舉辦多項協助新生融入及適應大學生活的活動，感到很窩心。」