HKDI畢業生奪世界技能大賽櫥窗設計金牌　懂得取捨成奪分秘技

VTC職業訓練局知專設計學院HKDI畢業生梁家瑜，早前代表香港出戰第46屆世界技能大賽，在「櫥窗設計」項目奪得金牌。在大賽當中，她在使用大會提供的設備及材料下，在四天共21小時的比賽時間內完成櫥窗的設計、道具製作及裝置，擊敗來自其他國家的對手突圍而出。



梁家瑜指比賽會有工程概要，但時間只有21小時，所以最重要是要作出取捨。在比賽開始前留意那些項目可以取得高分，但又不需要用上大量時間，便要做好取得分數，而需要大量時間的就應放棄。她又提到在比賽中屢遇錯折，但以「新一日是新開始」的心態作調整，「擺底番唔好嘅嘢，做番好今日要做嘅嘢」，不被錯折影響到之後的表現。



須四天21小時內完成設計、道具製作及裝置

第46屆世界技能大賽因應疫情今年舉行特別賽，當中「櫥窗設計」項目於10月14日至17日於瑞典斯德哥爾摩舉行，最後由HKDI活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生梁家瑜奪得金牌，是香港代表隊自參與世界技能大賽以來獲得的第三面金牌。

「櫥窗設計」項目要求參賽者在特定主題及產品要求下，設計櫥窗以陳列產品及擺放道具，同時着重參加者設計圖紙、道具製作及安裝、產品陳列與燈光運用等技巧的能力。大會會在比賽現場抽籤比賽題目，並要求參賽者在使用大會提供的設備及材料下，在四天共21小時的比賽時間內完成櫥窗的設計、道具製作及裝置。

指定要將100條鞋帶融入設計當中

梁家瑜在比賽中為四對童裝運動鞋設計櫥窗，題目是放學後帶狗到公園元的好動小朋友，在設計上，梁家瑜以秋天為主題，以瑞典的楓葉等作裝飾，並以繩網陣遊樂場突顯好動的一面。另外，大會又要求以二手家具，重新翻新作裝飾，以及將100條鞋帶融入設計當中，這亦是梁家瑜選擇繩網陣的原因，以將100條鞋帶都適當地融入設計當中。

梁家瑜指出，比賽會有工程概要提供予參加者，當中有部分項目是可以量化，例如顏色上的使用、是否適合應用大會所提供的物資等，而比賽中只有21小時，所以最重要是要作出取捨，在比賽開始前留意那些項目可以取得高分，但又不複雜，不需要用上大量時間，便要做好取得分數，而需要大量時間的就應放棄。

她舉例指其中一個項目要求她包地布，但經過衡量後認為要花費大量時間，所以決斷地放棄這一個項目的分數，將時間用在其他地方，而最後的成績亦證明她的決定是正確。

比賽前才知道無熨斗等設備

對於奪得金牌，梁家瑜表示感到百感交集，她指出同場對手的水平都十分高，從未想過會贏得金牌，宣布賽果以至上台領獎時的心裏仍感到很震驚，「到落台我心裏先反應得切係攞咗獎」。她又提到比賽中遇到很多波折，例如差點未能用盡大會提供的100條鞋帶、髹油時進度落後等，特別是比賽前才知道無熨斗等設備提供，就推斷到題目不會涉及到人體模型，即題目不會是較為熟習的時裝設計展示，當時感到十分大壓力，甚至緊張到落淚，幸好在團隊專家陳達強的鼓勵下重拾狀態，以「新一日是新開始」的心態作調整，而之後比賽的四日的表現亦無被當日的情緒影響，「擺底番唔好嘅嘢，做番好今日要做嘅嘢。」

陳達強提到參加者不可帶任何工具參加比賽是一個很大的挑戰，「工具你又唔熟，題目你又唔知」，很考驗參加者的急才及應變能力。（馬煒傑攝）

不可帶任何工具參加比賽成大挑戰

項目首席專家、HKDI建築、室內及產品設計學系高級講師陳達強，認為梁家瑜有很高的規劃能力，亦是她專得佳績的原因，「佢好叻嘅，佢知道有啲咩位佢一定唔可以犯錯」，確保可奪得高分的項目不會失分，加上懂得控制時間上的管理。

他提到參加者不可帶任何工具參加比賽是一個很大的挑戰，因不能確保大會提供的工具是參加者熟用，質素去亦未必一樣，亦有很多未見高的工具，「工具你又唔熟，題目你又唔知」，很考驗參加者的急才及應變能力。

李慧婷表示，職業專才教育是香港教育體系中重要的一個部份。政府會著力發展職專教育，與傳統學術教育的路徑雙軌並行。（馬煒傑攝）

教育局將着力發展職專教育

教育局助理秘書長（延續教育）李慧婷表示，職業專才教育是香港教育體系中重要的一個部份。她表示，政府會着力發展職專教育，與傳統學術教育的路徑雙軌並行，將於政府加強在中學推廣職專教育、加強職專教育在高等教育的定位、建立職業進階路徑及進一步加強整體宣傳推廣四大範疇推動職專教育。而香港職業訓練局將於12月舉行「新世代 新技能」博覽，以加強公眾對職專教育的正面認識，提供專業形象。