世界技能大賽誓師出發　蔡若蓮：向世界展示香港年輕一代實力

有「技能界奧林匹克」之稱 的「世界技能大賽」，因應疫情大會今年舉辦特別賽，30名代表香港的技能精英，將分別前往德國、瑞士、芬蘭、韓國等地，參與其中26個比賽項目。香港代表團日前舉行授旗禮誓師出發，由教育局局長蔡若蓮授旗予香港選手代表。



將到韓國出戰「資訊科技商業軟件方案」的選手王嘉誠稱，兄長在多年前曾參加同一比賽項目，今次比賽獲兄長傳授技巧，期望能在賽事中發揮最佳水準；另一位參加將到瑞士出戰「西點製作」的蒙福凱，曾在多個比賽獲獎，善於製作朱古力蛋糕和在拉糖技術下過一番鍛煉，她期望在比賽可獲佳績。



30名代表香港的技能精英上周五誓師出發參加「世界技能大賽」特別賽。（職訓局提供圖片)

蔡若蓮：推動職專教育為今屆政府重要工作之一

授旗禮在上周五（16日）舉行，主禮嘉賓教育局局長蔡若蓮在致辭時表示，職業專才教育一直是香港教育體系重要的一個部份，為不同志向和能力的青年人提供優質、多元化及多階進出的學習路徑，而今屆政府亦會將推動職專教育的發展作為其中一項重要工作，包括完善職專進階路徑，讓職專教育與學術教育並行發展。

「職專教育不單讓年青人掌握社會及職場所需的技能和知識，更可以為他們升學、就業及終身學習打好基礎，成為各行各業的專業人才，支持香港的持續發展，對粵港澳大灣區以至國家的發展作出貢獻。」蔡若蓮表示，世界技能大賽為來自各國的青年人提供良好的交流平台，讓他們互相切磋，祝願各位參賽代表在世界技能大賽中旗開得勝，創造佳績，向世界展示香港年輕一代優秀的實力。

教育局局長蔡若蓮寄語香港參加者向世界展示香港年輕一代優秀的實力。（職訓局提供圖片)

青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁致辭指，今年是香港特別行政區成立25周年，亦是香港參加世界技能大賽的第25年，今年出賽對香港別具意義。他指政府多年來積極推廣職業專才教育，青年技能比賽常務委員會亦一直通過技能比賽，鼓勵年輕人按自己的能力和興趣，藉着職專教育方向發掘自己的技能專長。

青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁表示政府多年來積極推廣職業專才教育。（職訓局提供圖片)

出戰資訊科技商業軟件方案 弟向兄取經

香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑畢業生王嘉誠將參與「資訊科技商業軟件方案」項目。他的兄長王嘉偉於2011年曾參與同一項目，王嘉誠立志跟隨兄長步伐，報讀IVE課程，朝資訊科技專業發展，並獲兄長傳授編程技巧，他期望在比賽中可發揮最佳水準；而目前在英國工作的兄長王嘉偉，希望日後兩兄弟在IT界「拍住上」一起工作。

IVE軟件工程高級文憑畢業生王嘉誠將參與「資訊科技商業軟件方案」項目。（職訓局提供圖片)

另一位參加「西點製作」項目的蒙福凱，於國際廚藝學院西式包餅及糖藝高級文憑畢業，她中學起已對包餅製作感興趣，曾在多個比賽獲獎，現正朝着餅師的專業進發。她在製作朱古力蛋糕和展示品的技巧超卓，並在拉糖等方面經一番鍛煉，期望稍後到瑞士的比賽同樣獲佳績。

逾1000名年輕技能選手參加

兩年一度「世界技能大賽」是全球最具規模的技能比賽，旨在推廣專業技能，提升技術水平，及加強世界各地對職業專才教育及技術培訓的認識和關注。因應疫情大會今年舉辦特別賽，來自全球接近60個國家及地區、逾1,000名年輕技能選手，於9月至11月期間，分別到十多個國家及地區進行共逾60個比賽項目。