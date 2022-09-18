世界技能大賽誓師出發 蔡若蓮：向世界展示香港年輕一代實力
有「技能界奧林匹克」之稱 的「世界技能大賽」，因應疫情大會今年舉辦特別賽，30名代表香港的技能精英，將分別前往德國、瑞士、芬蘭、韓國等地，參與其中26個比賽項目。香港代表團日前舉行授旗禮誓師出發，由教育局局長蔡若蓮授旗予香港選手代表。
將到韓國出戰「資訊科技商業軟件方案」的選手王嘉誠稱，兄長在多年前曾參加同一比賽項目，今次比賽獲兄長傳授技巧，期望能在賽事中發揮最佳水準；另一位參加將到瑞士出戰「西點製作」的蒙福凱，曾在多個比賽獲獎，善於製作朱古力蛋糕和在拉糖技術下過一番鍛煉，她期望在比賽可獲佳績。
蔡若蓮：推動職專教育為今屆政府重要工作之一
授旗禮在上周五（16日）舉行，主禮嘉賓教育局局長蔡若蓮在致辭時表示，職業專才教育一直是香港教育體系重要的一個部份，為不同志向和能力的青年人提供優質、多元化及多階進出的學習路徑，而今屆政府亦會將推動職專教育的發展作為其中一項重要工作，包括完善職專進階路徑，讓職專教育與學術教育並行發展。
「職專教育不單讓年青人掌握社會及職場所需的技能和知識，更可以為他們升學、就業及終身學習打好基礎，成為各行各業的專業人才，支持香港的持續發展，對粵港澳大灣區以至國家的發展作出貢獻。」蔡若蓮表示，世界技能大賽為來自各國的青年人提供良好的交流平台，讓他們互相切磋，祝願各位參賽代表在世界技能大賽中旗開得勝，創造佳績，向世界展示香港年輕一代優秀的實力。
青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁致辭指，今年是香港特別行政區成立25周年，亦是香港參加世界技能大賽的第25年，今年出賽對香港別具意義。他指政府多年來積極推廣職業專才教育，青年技能比賽常務委員會亦一直通過技能比賽，鼓勵年輕人按自己的能力和興趣，藉着職專教育方向發掘自己的技能專長。
出戰資訊科技商業軟件方案 弟向兄取經
香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑畢業生王嘉誠將參與「資訊科技商業軟件方案」項目。他的兄長王嘉偉於2011年曾參與同一項目，王嘉誠立志跟隨兄長步伐，報讀IVE課程，朝資訊科技專業發展，並獲兄長傳授編程技巧，他期望在比賽中可發揮最佳水準；而目前在英國工作的兄長王嘉偉，希望日後兩兄弟在IT界「拍住上」一起工作。
另一位參加「西點製作」項目的蒙福凱，於國際廚藝學院西式包餅及糖藝高級文憑畢業，她中學起已對包餅製作感興趣，曾在多個比賽獲獎，現正朝着餅師的專業進發。她在製作朱古力蛋糕和展示品的技巧超卓，並在拉糖等方面經一番鍛煉，期望稍後到瑞士的比賽同樣獲佳績。
逾1000名年輕技能選手參加
兩年一度「世界技能大賽」是全球最具規模的技能比賽，旨在推廣專業技能，提升技術水平，及加強世界各地對職業專才教育及技術培訓的認識和關注。因應疫情大會今年舉辦特別賽，來自全球接近60個國家及地區、逾1,000名年輕技能選手，於9月至11月期間，分別到十多個國家及地區進行共逾60個比賽項目。