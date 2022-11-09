QS亞洲大學排名　本港大學排名全下跌　港大失落三甲　北大登榜首

世界高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）昨（8日）公布最新亞洲大學排名，本港僅香港大學一所大學位躋身前10名，較去年減少一間。此外，本港九所上榜大學排名全數下跌，包括香港大學，由第3降至第4位，中文大學由第11跌至第12位，科技大學由第9位下跌至14位。北京大學超越去年榜首新加坡國立大學，成為最新「亞洲第一」。



本港大學中，香港大學於亞洲大學排名最高，位列第4位，較去年下跌一名，跌出三甲位置。中文大學由去年第11跌至第12位，科技大學由第9位下跌至14位。今年躋身亞洲首20名的本港大學亦由去年4間減至3間，其中去年排名第20的城市大學，今年跌至第23名。

理工大學下跌一位至第26位，浸會大學由第66位跌至第68位，嶺南大學由第131位降至第152位。至於自資院校樹仁大學則跌至第351至400名，恒生大學跌至第551至600名，

今年北京大學登榜首成亞洲最佳大學，而新加坡國立大學則下跌一級排名第2，清華大學登上第3位。QS亞洲大學排名以學術成就、僱主聲譽、研究水平等對亞洲760間大學進行排名。