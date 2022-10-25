THE大學排名｜港大教育學全球第5　臨床與健康學排名13　落後清華

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布最新的全球大學學科排名，當中只有港大教育課科打入相關學科的前十名，相關課科打入全球的第5名，較去年上升一名；另外港大的臨床與健康學科亦在世界大學學科排名第13位，較去年的第20位上升七位。清華大學臨床與健康學科排名全球第5位，較去年第7名上升兩名。



港大發言人表示，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，並確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。



英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布最新的全球大學學科排名，當中只有港大教育課科打入相關學科的前十名，（資料圖片）

美國史丹福大學四科成「世一」稱霸

《泰晤士高等教育》世界大學學科排名考察11個廣泛學科領域的表現，以五個指標作為評分標準，分別為教學、研究、引用、國際展望和產業收入，分析全球共來自104個國家和地區、合共約1,799所大學在學科領域的表現。美國史丹福大學在四科均為全球第一，分別為社會科學、法律學、藝術與人文學及教育學。

11個廣泛學科領域中只有港大的教育課科打入相關學科的前十名，相關課科打入全球的第5名，較去年上升一名。另外港大的臨床與健康學科亦在世界大學學科排名第13位，較去年的第20位上升七位。理工大學的藝術與人文學科繼上年一樣打入100位，在全球排行第73位。

清華臨床與健康學科、北大教育學科打入全球十大

至於中國方面，清華大學在「臨床與健康學科排名第5位，較去年第7名上升兩名，而其商業及經濟學科亦打入頭十位，由去年排11位升至第8位。另外，北京大學的教育學科則排名全球第7位，同樣較去年第8位上升一位。

新加坡國立大學則在計算機科學、工程及法律學科都打入頭十位，分別排名第7位、第8位及第9位。

▼ THE 2023世界大學學科排名▼



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港大：有六個學科排名上升 法學上升12位

港大發言人表示，港大於剛公佈的2023年《泰晤士高等教育》世界大學學科排名表現優異，成績令人鼓舞，在排名的11個學科中，有六個學科的排名上升。除教育學及臨床醫學及健康外，其他表現優異的學科包括全球排名第24位的法學，比去年上升12位，人文藝術學科上升兩位至第30位，生命科學上升一位至第41位，以及理學上升九位至第44位。

發言人表示，港大一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，並確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

港大醫學院院長：135周年院慶的最佳禮物之一

另外，港大醫學院院長劉澤星亦表示，排名是港大醫學院135周年院慶的最佳禮物之一，感謝學院仝寅所作的貢獻，認為因每一位同事為港大醫學院所作的貢獻，醫學院方可獲得如此非凡的成就，「儘管過去一年充滿挑戰，港大醫學院每一位同事仍然秉持熱誠、勤奮及堅毅，迎難而上。」