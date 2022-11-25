理大85周年晚宴官學雲集　卓永興：理大航天科研令港人感到自豪

理工大學今日（25日）舉行85周年校慶晚宴，兩部分別講述理大創新發明及傑出校友書籍同時出版。主禮的政務司副司長卓永興特別提到理大的科研團隊積極參與國家航天事業，在國家多次探月工程中，理大團隊研發安裝在登月著陸器的系統成功拍到月球表面的清晰影像，亦成功採集月球土壤，完成了國家交付的使命，「這個成就也是令理大人和香港人感到自豪」。



+ 1

卓永興、教育局局長蔡若蓮、中聯辦青年工作部副部長萬寧等，今晚聯同理大校董會主席林大輝、校長滕錦光及理大校董會、大學顧問委員會及大學高層，共同主持啟動儀式。《PolyImpact: 理大創新發明造福世界》和《志存高遠 勵學利民——傑出理大校友獎獲獎者》同台亮相，展示理大在培育人才和轉化科研成果的成就。

卓永興致辭時表示，在國家發展踏入新時代之際，理大作為本地教育與科研俱優的一流學府，也正積極回應國家《十四五規劃綱要》中明確支持香港建設國際創科中心的目標。他指理大充分把握政府的「傑出創科學人計劃」，加大力度吸引國際著名創科學者來港參與教學研究，新近成立的「高等研究院」，轄下設立十六所研究院及中心，專注於人工智能、碳中和、深空探測、智慧城市、智慧能源、中醫藥創新等前瞻領域的研究，必定會成為粵港澳大灣區最具規模的跨學科研究平台。

林大輝稱，理大作為本地教育與科研俱優的一流學府，也正積極回應國家「十四五規劃綱要」中明確支持香港建設國際創科中心的目標，理大充分把握政府的傑出創科學人計劃，加大力度吸引國際著名創科學者來港參與教學研究。

滕錦光表示，理大將精益求精，以優質教育和科研，為創科生態圈培育多元的領導人才，推動交叉學科研究發展，加強將科研成果轉化落地，以支持香港和粵港澳大灣區建設成國際科技創新中心。