理大衝突｜5男1女涉逃出理大躲進科學館被捕　全部裁定暴動罪成

理工大學於2019年11月曾遭示威者佔據，警方後來把理大包圍，5男1女疑欲從校園逃走時在理大外被捕，並被控暴動等罪名。他們否認控罪，是首宗涉及理大內的暴動審訊。控方指被告逃離理大後，曾於科學館更衣及丟棄裝備，控方依賴衣物上的藍色水漬及各人曾留守校園等證據指證他們曾參與在理大的暴動，案件今（26日）在區域法院裁決，法官裁定6人全部暴動罪成。



首4名被告非理大學生

6名被告：陳俊邦（21歲、醫院運輸服務員）、姓陳17歲女學生、郭添明（20歲、餐廳經理） 、姓羅16歲學生 、李日朗（21歲、理大學生） 及袁太林 （21歲、地盤工人，被控於2019年11月17至18日，在理工大學一帶與其他人參與暴動。首4名被告案發時非理大學生，第五及第六被告則修讀理大高級文憑及理大專上學院的課程。

2019年11月理大衝突期間，理大外圍至油尖旺一帶均有激烈衝突。(詳看下圖)

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警方在理大外設下14條防線

控方案情指，警方同年11月17日起，在理大外圍設下14條防線以包圍校園，控方指眾被告當時在校內留守，當警方出動銳武裝甲車，並發射催淚彈及藍色水炮驅散時，有示威者向警方投擲雜物及汽油彈，並曾擊中裝甲車，令致車頭嚴重燻黑、警告燈燒毀，裝甲車須後退。

正門被縱火後多人嘗試逃出

同月18日早上8時許，有人從理大正門縱火並冒出大量濃煙，多人趁機逃出理大，他們沿暢運道進入科學館道，有人向警方防線投擲汽油彈及硬物，警方曾發射催淚彈驅散，部分人衝向科學館停車場，亦有人撤退。

17人逃入科學館更衣

本案第二至第六被告等17人進入了科學館，警方隨即封鎖科學館，從閉路電視片段所見，這5名被告曾更換淺色衣物，並脫下防毒面具等裝備。科學館的保安隊長叫各人將衣物放進黑色垃圾袋，並將垃圾袋取走並放在員工休息室的垃圾車內。警方隨後進入科學館，拘捕17人，並在員工休息室找到該黑色膠袋並檢取衣物、裝備及4支疑似汽油彈。

案件編號：DCCC 191,192,195,197,199,202/2021