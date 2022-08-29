都大公開進修學院成立一周年　三大重點範疇全面支援學生學習

都會大學公開進修學院（School of Open Learning）周五（26日）慶祝成立一周年典禮，並邀得教育局局長蔡若蓮主禮。院長李錦昌表示，現時學院為約8000名兼讀制學生，提供100個不同學科和程度的兼讀和遙距課程，特色在於為學生提供一站式服務，針對性教學支援和全人教育活動。未來將重點提升教學效能，包括利用大數據數學模型分析學生需要，以及提升學院國際地位、發展微型課程以回應社會需要。



都大公開進修學院舉行一周年成立典禮，活動邀得教育局局長蔡若蓮主禮，都大校董會主席黃天祥、校長林群聲致辭。

學院主力提供兼讀和遙距學士、碩士課程

都大學術副校長關清平表示，大學於1989年由政府創辦，當時名為「香港公開進修學院」，一直以來是本港兼讀及遙距教育主要課程提供者。至2021年9月正式採用新校名「香港都會大學」，並同時成立公開進修學院，成為學校7個學院之一，提供兼讀和遙距學士、碩士等課程。

他續稱，修讀兼讀及遙距課程的學生平均年齡33歲，以在職人士為主，而都大的大部份兼讀及遙距課程，多是由教授全日制同一科目的教授任教，具備豐富教學經驗。

院長李錦昌表示，學院特色在於為學生提供一站式服務、支援學生學習需要、為學生提供全人教育活動三大重點。

三大範疇全面支援學生學習

現時學院設有周一至周日，服務時間延至晚上的櫃位，為學生提供一站式服務，方便學生集中處理校內行政事宜。同時學生可透過電郵、電話、社交平台、通訊軟件等渠道，讓學生可隨時與學院溝通。

支援學生學習方面，李錦昌稱學院透過網上影片，教學生如何時間管理、以及溫習和應試技巧，並設有「解惑診所」，學生若遇上學習困難可預約教授單對單指導。學院同時設有開放及創新教育研究所，會透過歷屆學生數據建立數學模型分析學生情況，例如找出有需要重點支援的學生，讓導師及早關心他們。

為照顧學生全人發展，都大亦為兼讀和遙距學生舉辦相關活動，例如義工隊讓學生可回饋社會，是本港少數為兼讀制學生提供相關活動的院校。

持續課程發展回應社會需要

展望未來，李錦昌表示學院計劃因應社會需要調整課程、加強與外地院校合作並提升學院國際地位。

他解釋，香港作為知識型社會，知識需要不斷更新，而學生入學多因工作需要或有實際需要而報讀課程學習相關知識和技能。不過現時學位課程修讀時間和內容對部份學生而言太多，他們可能只需學習對某一個科目，甚至特定題目的知識，因此未來計劃推出「微型資歷」，助他們增值。

另外，學院未來會加強與內地和海外院校合作，計劃與國家開放大學合作提供本科和研究生課程，以及倫敦大學網上及遙距教育中心共同研發創新教學方式。另外亦會舉辦國際開放教育會議、參加國際開放教育比賽，提升學院國際地位。