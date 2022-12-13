港大前副校長李焯芬：普及教育下難向上流動　大學生買樓要靠父母

港大饒宗頤學術館館長、港大前副校長李焯芬今日（13日）在一個教育論壇演講提到，教育制度無絕對完美，現時普及教育雖令教育水平提升、改善物質水平，但亦令向上流動空間縮窄，例如大學生加入政府工作10年亦未必能升職、向上流動性大不如前，不少大學生月薪或只有1萬多元，「加上樓價升，出嚟打工可能未必供到樓，除非靠父母幫手。」他稱種種情況令學生有些抑鬱，出現高學歷在職貧窮問題。



李焯芬指大學生難向上流動。（何瑞芬攝）

指昔日大學生三年可升職 現十年都原位不變

李焯芬今在田家炳基金會40周年教育論壇演講，提及現今教育狀況，指教育制度無絕對完美，現時普及教育下，大學生增多，昔日大學生到政府、醫院工作，平均三年可升職，「而家分分鐘10年都唔郁，向上流動性大不如前。」

大學生在職貧窮 要用轉工方法求加薪

李又表示，香港大學生競爭激烈，面對向上流動性不足的市場，找工作又較困難，樓價亦高企，「大學生出嚟打工可能未必供到樓，除非靠父母。」他更指不少大學生月薪只有1萬多元，出現高學歷在職貧窮情況，「萬幾蚊，同父母住都好用嘅，租屋就一大半冇咗」，故不少人用轉工方法求加薪，「一世人轉12份工都係唔奇怪嘅事，今時今日。」

他指這情況非香港獨有，內地更嚴重，大學生失業率高，即使讀到博士，亦只在中學任教，考公務員成功率勁低。他強調儘管如此，亦要做好高等教育，認為必先平衝物質文明及精神文明，教育亦要兼備科學及人文，如中國著名哲學家唐君毅強調的心與物的平衡。

羅范椒芬稱過去教育理念無變，但執行上出現問題。（何瑞芬攝）

羅范椒芬為教改護航：過去教育在執行上出現問題

論壇亦有九間大學校長及副校長討論品德教育議題，亦設發問環節。前行會成員、前教育統籌局局長羅范椒芬以觀眾身份發言，提到香港教育理念一直無變，當年她推動的教育改革亦提倡立足香港、背向祖國、面向世界，惟過去教育在執行上出現問題，值得去檢討在過程中哪個環節出現問題，否則只會重蹈覆轍，認為大學應展開研究。

前港大副校長程介明亦以觀眾身份發言，稱大學應是一個園地，是釋放學生的地方，並非塑造學生。他認為國家文化教育要在生活上做起，不止參觀內地，更須有生活體驗，亦認為身邊的內地留學生可成為一些資源，讓學生更了解國家。