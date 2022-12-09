工程師學會倡三招增人才　斥STEAM教育難配合　星之子：只教皮毛

本港不同行業出現人才流失，工程界別亦不例外。工程師學會會長卜國明指香港未來有不少基建項目，人才十分重要，提出「開源」、「節流」及推動資格互認三方面，確保人手足夠。



卜國明認為需培養更多學生修讀工程科目，當中推廣STEAM教育就扮演了重要的角色，不過他批評目前香港的STEAM教育，仍未能配合到工程界別的人才需要，促教育局「睇下啲課程係唔係有需要檢討下」；「星之子」陳易希也指本港STEAM或STEM教育都只觸及到皮毛，維持於興趣層面，對學生而言重要程度遠不及傳統科目，促大學列為取錄項目。



培養更多學生選修工程科目 盡量精簡工程設計施工流程

卜國明指出，香港未來有不少基建項目，人才十分重要，所以工程界需要大力吸引人才，減少人才流失。他認為可從三方面來確保人手足夠，首先是要「開源」，培養更多學生選修工程科目，當中推廣STEAM教育就扮演了重要的角色，培植優質接班人，以工程師為傲，「一齊講好工程師故事。」

另外亦需要「節流」，他解釋指，可盡量精簡工程設計施工流程，令工程暢順進行，如使用組裝合成建築法(MiC)及建築資訊模型（(BIM)等先進的方式施工，但亦強調不能放棄質素及安全。

第三是要招攬人才，特別是應以資格互認的方式，吸引海外學歷人才回流香港發展。

指STEM教育未能配合工程界別人才需要

政府近年提倡STEAM教育，但香港過往推動的STEM或STEAM教育都不時被指成效低。卜國明認為，香港的STEM教育目前仍未能配合到工程界別的人才需要，希望教育局可對成效作出檢討，「睇下啲課程係唔係有需要檢討下」，指未來十至二十年都有龐大的工程量，同時科創上亦有人才的需求，認為有配合的需要。

陳易希：STEM教育只維持興趣層面

有「星之子」之稱的創科公司Bull.B Tech 創辦人陳易希認為，香港過往所推行的STEM教育都只觸及到皮毛，只能維持於興趣層面，對於家長及學生而言，STEM的重要程度遠不及其他科目，到臨近考試或測驗時都會叫學生顧好原來的科目，「放手個STEM。」

陳易希認為，如要STEM或STEAM在香港發展成功，需要增加學生的推動力，他舉例指近年有大學會以STEM方面的表現作為考慮，如表示優異亦會錄取入學，有助於增加學生投入於STEAM教育。