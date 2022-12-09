一粒大豆參透STEAM教育　中大教授冀改變世界　種子學生心裏發芽

政府近年大力提倡STEAM教育(即結合「科學」（Science）、「科技」（Technology）、「工程」（Engineering）、「藝術」（Art）及「數學」（Mathematics），惟一向予人的印象離不開AI、機械人等嶄新技術。中大卓敏生命科學教授林漢明，一反「傳統」回歸樸素，決定以一粒大豆教STEAM。從靠「執垃圾」建構中大科研實驗室，再走訪內地尋求發展路向，進而踏入「大豆世界」。



「科學背後意義係咩，除咗自然同生命世界之外，其實為人類提高生活（質素）。」林漢明如是說，他希望用大豆讓世界「make a difference（作出改變）」。林今年更成立社企「采菽社」，在中學開展大豆STEAM教育，將希望的種子傳揚並栽種在學生心裏。



中大卓敏生命科學教授林漢明以大豆教STEAM。（黃煦緻攝）

回歸前由美國回流

林漢明自幼家境平平，在港修畢學士及碩士學位後，因「邊個比獎學金我，我就讀咩」，便遠赴美國修讀博士學位，並主力研究細菌。他憶述，讀博士期間，導師對他說，如果想留在美國，應該繼續醫學細菌的研究，「美國咁多間醫院，一定有工做。」加上當時亦見不少人投身醫學領域。林漢明卻一反其道，坦言當時正值香港回歸前，開始思考未來如何為香港及國家作出貢獻。

後來，林想到農業議題，「大家一諗起農業就係貧窮，但其實美國農業係賺錢。係咪一個技術落差，令一路以來農民係一個吃虧嘅狀態？」為了嘗試以自身力量讓世界「make a difference（作出改變）」，他在博士後先選擇修讀植物分子生物學，為將來從事農作物研究打好基礎。

實驗室執垃圾歲月 一塊白板建構未來

至1997年回港，林漢明在中大成立其科研實驗室，惟當時他並無啟動經費。他的學生團隊更需到垃圾房「執垃圾」建構實驗室。他笑言，當時「會去垃圾房睇下有咩有用，呢個木板、呢舊鐵好靚喎，可以用嚟砌嘢、種嘢。」他又指，他們曾拾到一個燈座，「就去鴨寮街買啲線喺度穿，買啲timer（計時器）」，製成第一個種植架。林漢明自言每每回想起那段回憶仍非常感動。

執到一塊白板，成日都係嗰度畫：想點做，做啲咩，好似我哋從一塊白板建構我哋嘅未來。 中大生命科學學院教授林漢明

林漢明在此期間一直尋找機緣，思考「有咩農作物對世界影響大啲」，以規劃其科研路向。他曾走訪內地尋找實驗室目標研究的農作物，並遇到一位大豆專家，通過他探索及認識其他大豆專家，形容「開道門比我」，從此踏入大豆的世界。

當時「初初做大豆唔識」的林漢明，亦邀請該大豆專家教導其學生團隊，並承諾會為他破解一直苦惱的大豆耐鹽基因。2014年，林成功從野生大豆識別及複製出耐鹽基因，並成功孕育三種耐鹽耐罕大豆。

大豆變STEAM教學工具 冀一粒豆改變世界

對於大豆研究，林漢明認為除具有科研色彩，還有人文色彩，與扶貧、消除飢餓、全世界糧食安全等議題有關。「過去我哋成日講科學好多時候會忽略咗，科學背後意義係咩，除咗自然同生命世界之外，其實為人類提高生活（質素）。」

於是他在四年多前開始將大豆轉化為中學生的STEAM教學工具，有別於傳統STEAM著重科學及嶄新技術，大豆STEAM教學更強調教學背後的價值。林漢明期望，以跨學科、生活學、地理學、經濟學等知識，通過實際活動讓中學生了解世界議題， 並融合科學及人文素養，讓學生的視野由聚焦香港擴展到中國乃至全世界。

世界好大，香港好細，但係我哋知識可以輻射到好遠嘅地方。 中大生命科學學院教授林漢明

林漢明更向中大可持續知識轉移項目基金申請贊助，並於今年成立社企「采菽社」，為中學提供大豆STEAM課程。課程設大豆與營養、可持續農業與環境，及基因時代，共三個單元。學生可進行不同體驗活動，包括嘗試利用凝固劑及各種豆類製作豆腐，亦可製作豆芽豆苗、發酵食品、植物肉，學生更可學習提取大豆及同類大豆基因作分析等。

單元亦包含由林漢明擔任講者的主題講座，分享團隊將改造農業經驗，帶到發展中國家，所推展的大豆項目。林指，團隊在南非與小農戶合作，通過種植大豆將荒地變農地，改變年輕人就業發展及增加農村收入。團隊亦在巴基斯坦希望通過傳授農業知識予婦女，讓種植大豆變成婦女的經濟來源，藉以幫助提升他們在穆斯林國家的社會地位。

林希望相關活動與分享，能夠像種子般植根在學生心裏，讓學生明白有人能夠從香港走出世界，並在不同方面作出貢獻的可能性。他又期望學生將來遇到機緣的時候，「都可以咁樣選擇，用佢哋力量令其他人生活好啲。」