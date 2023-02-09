教大校長張仁良指學界教席空缺多　學生未畢業已有學校聘任

近年教育界揭起教師離職潮，各校求才若渴。香港教育大學校長張仁良今（9日）出席傳媒春茗時，稱學界對老師需求確實大，教大不少學生未畢業已有「幾個offer」，招聘網站至9月開學仍有學校登廣告請人。對於教大上學年有6.6%教學人員離職，張仁良稱未見有離職潮趨勢，離職原因亦各有不同，不擔心人手問題。



張仁良表示，按去年暑假經驗，教不少學生未畢業已有學校錄取，「甚至未畢業已經揸住幾個offer」，反映市場對教師需求很大，甚至在一些招聘網站，學校到9月10月、即開學後仍有刊登招聘廣告。

最為短缺的英文及家政科教師，候任校長、現任學術及首席副校長李子建則表示，去年已加開家政科師資，反應相當正面，會積極研增加配額；至於英文科需求亦較大，他稱會有英語教學計劃等，冀培訓更多人手。

教大今舉行傳媒春茗。(何瑞芬攝)

據早前教資會數據，教大上學年教員離職率達到6.6%，張仁良稱每年有人離職亦有聘請新教員，離職原因各有不同，部份人或到其他地方高就，亦有涉個人因素，也有人離開香港。他認為學校離職情況不嚴重也不太擔心。

張又指出，未來人口下降是不爭的事實，政府早前已調整師範培訓名額，未來3年師培名額確減少逾10%，未來是否會再減少，則要視乎政府如何估算。他強調難以預估師範培訓是否會減，但會做好兩手準備，包括增加非師範學額等。

另外，教大自2020年起與柬埔寨6所主要大學合作，協助提升當地大學教師的專業水平，並開辦教學證書課程，至今共培訓37名柬埔寨大學教師，教大在世界銀行資助下，亦取錄6名主要導師入讀其教育博士課程。柬埔寨教育部高教司司長Mak Ngoy表示，計劃成功提升當地高等教育質素，並提供更多教育機會。