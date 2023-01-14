全港首個輪椅人士體適能研究　揭做家務等有困難　柔韌度特別差

全港首個香港輪椅人士的體適能水平研究今日（14日）公布，研究揭露本地輪椅人士柔韌度特別差，家務、家居維修和烹調等日常工作需人幫手，難以自理，而大部分受訪者滿意自己生活質素，甚至較活躍於高強度體育活動、志願者工作及戶外活動。研究團隊建議，對本地各類肢體殘疾人士開展更全面的體育運動水平和體適能水平測試，以增加樣本代表性，相關部門應投入更多資源以提升他們的身心健康。



研究涉216人受試 時間達一年

該個調查由香港教育大學健康及體育學系梁家文博士研究團隊完成，針對216名本地輪椅人士進行長達12個月的研究，其中小兒麻痺症患者最多佔65%；其次為脊椎受損患者，佔12%。研究團隊主要從四個方式測量輪椅人士，包括體適能、日常生活能力問卷、世衛組織生活質量調查問卷和身體殘疾個人體能活動量。

受訪者家具維修等日常工作要人幫手

調查顯示，日常生活能力方面，受訪者家具維修、家務及烹調方面需要別人幫忙，其中家居維修最吃力。而男性受訪者在乘車遠行及家務方面的表現較女性好，自置物業的受訪者整體日常生活能力較租住受訪者更好，而財務狀況好、教育水平高的受訪者整體表現更好。

調查還顯示，大部分受訪者對自己的生活質素較滿意，其中環境質素的滿意程度較高，生理健康的滿意程度相對低。

受訪者柔韌度特別差 活躍於戶外活動

調查結果還顯示，受訪者整體柔韌性特別差，其中抓背測試整體樣本平均值為-16.95厘米，遠遠低於健康人士（長者）的水平。至於個人體力活動方面，受訪者較活躍於參加有償工作志願服務、高強度體育休閒活動和戶外活動。

研究團隊表示，調查存在一定局限，其中多數受試者有定期參與體育運動或體力訓練的習慣，其中部分受試者為香港殘疾運動員，屬於相對比較活躍和外向的輪椅人士，大部分來自單一機構。

團隊建議開展更全面測試增加樣本代表性

研究團隊建議，應對香港本地各類肢體殘疾人士開展更全面的體育運動水平和體適能水平測試，以增加樣本代表性，並將該研究的體適能測試需要推廣至隱蔽肢體殘疾人士；呼籲相關部門投入更多資源以提升肢體殘疾人士的身心健康，並對他們的殘疾種類作更細緻的統計。