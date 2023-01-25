中四學生製人工智能防疫系統　識別沒戴口罩人士亮紅燈

疫情三年以來，戴口罩出行已成生活常態，口罩令仍然生效之下，當有成百上千人群進出某場所，單憑肉眼根本難以捕捉「漏網之魚」，有一班中四學生卻利用編程技巧製作人工智能防疫系統，分辨人像有否佩戴口罩，效率大增。



偵測到沒戴口罩人士亮紅燈

製作人工智能防疫系統先由硬件著手，接駁人工智能鏡頭，再從互聯網收集人像圖片，訓練人工智能分辨人像有否佩戴口罩。繼而編寫程式，指示系統在偵測到佩戴口罩的人像時亮起綠燈，而沒有佩戴口罩的人則亮紅燈。

中四學生：人工智能已融入日常生活

《政府新聞網》今日介紹宣道會陳朱素華紀念中學的人工智能課堂，該校是政府資訊科技總監辦公室在2015年挑選資訊科技教育表現突出的八間入選學校之一。就讀中四的學生蘇旻達每星期花約八小時研究編程和人工智能，也代表學校參加科技比賽，他表示，「人工智能已融入日常生活，除了人臉識別，還有自動操作、數據分析等，我甚感興趣，希望深入研究，將來投身創科。」

蘇旻達（右）對人工智能大感興趣，每星期花約八小時學習資訊科技，他期望日後投身創科。（政府新聞網資料圖片）

課堂的負責老師曾祥俊認為，「計算思維是將問題化整為零，逐步解決的技巧。無論學習哪種編程語言，開發哪款人工智能，都有過時的一天，但計算思維永遠都不會被淘汰。」

曾祥俊認為學習編程和人工智能有助培養學生計算思維，學會循序漸進，逐步解難。(政府新聞網資料圖片)

教育局2023上半年度推出初中高小人工智能課程

2022年施政報告提出普及STEAM學習，教育局今年上半年度將陸續推出初中人工智能課程單元及高小增潤編程教育課程單元，供學校在2024至25學年前採用。

教育局首席助理秘書長（課程支援）謝婉貞表示，該單元可更全面、更有系統地推動學習人工智能，「人工智能是很熱門的課題，我們希望單元推出後，學生會了解創新科技對改善日常生活、推動社會和經濟發展的作用。」

教育局首席助理秘書長（課程支援）謝婉貞表示，局方今年上半年將陸續推出初中人工智能課程單元。（政府新聞網資料圖片）

初中人工智能課程單元內容涵蓋人工智能的基礎概念、倫理、計算機視覺、電腦語音和虛擬現實、機器人及人工智能對社會的影響等，中一至中三各級將分別加入六至七課節、每節35分鐘。

高小增潤編程教育課程單元內容則涵蓋計算思維的基本概念，包括算法、圖像化和自動化，教導學生編程技巧，並應用在日常生活，例如設計智能家居，藉此培養計算思維，提高他們解決問題的能力。