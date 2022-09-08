消委會AI調查　主席陳錦榮：滴滴蒐人臉資料被罰　與業務風馬不接

AI人工智能全球普及，商家會收集消費者數據，透過AI運算歸納有利的銷售模式。消委會今日（8日）發布針對人工智能在香港電子商務中應用研究報告，雖然有高達七成受訪者活躍網購，但同時並不認識AI，亦有三成表明對AI並不信任，有七成擔心網店收集過多個人資料，四成因擔心資料轉移第三方而停止網購。



新任消委會主席陳錦榮指出，AI有如「雙刃劍」，提醒商家必須清楚說明收集目的，及容許消費者拒絕提供資料，他又指內地租車公司滴滴曾因過份收集人臉別識資料被判罰款，他指租車公司與人臉資料「風馬牛不相及」，擔心資料會被用作其他用途，包括出售第三方。



消委會9月8日發布針對人工智能在香港電子商務中應用研究報告，雖然有高達七成受訪者活躍網購，但同時並不認識AI，亦有三成表明對AI並不信任。（李澤彤攝）

消委會去年10至11月進行網上調查，訪問了1,219 位曾瀏覽網店的消費者。調查發現，本地消費者在網購方面相當活躍 ，77%受訪者每周或每日瀏覽網店或網購至少一次，但高達75%表示並不熟悉AI，雖然有四成認為AI可準確滿足需求，但只有31%信任AI。

在保障個人私隱方面，七成受訪者擔心網店會收集過多個人資料，有60%從不閱讀私隱政策，即使有43%會閱讀私隱政策，但依然存有憂慮，而停止瀏覽網店，擔心網店收集太多個人資料，及轉移給第三方機構等。

在智能科技的大潮流下，大數據和人工智能的分析及決策將遠較市場機制更理性和可預測。（GettyImages）

消委會亦檢視了 112 間本地及非本地網店的私隱政策，只有 6間網店列明收集數據目的在於AI訓練，有 6%至 10%網店會收集與交易沒直接關係的數據，包括消費者的學歷、收人、婚姻狀況和就業狀況等，有機會被視為超出適度。

消委會審視了四款常見AI軟件，滿意度不足五成，「生物識別技術」會收集人臉、指紋、聲音等，一旦被過度收集，有可能被冒仿身份；而「AR 擴增實境」，會收集消費者行為數據；「聊天機械人」可能詢問過多個人資料，例如在交易時，要查問年齡、婚姻等；「產品推薦」會影響消費者的消費自主權。

新任消委會主席陳錦榮稱本港法規不足：AI有如「雙刃劍」

陳錦榮形容，AI有如「雙刃劍」，可促進經濟增長，但若使用不當會令消費者蒙受損失，他認為商家必須清楚說明收集目的，及容許消費者拒絕提供資料，他指不少國家正修訂法例針對AI應用，本港現行法規不足，期待港府會有全面性策略研究。

他又提到，內地租車公司滴滴，曾因過份收集人面識別等敏感訊息，嚴重侵害個人權益，被內地罰款80億元人民幣。他指生物資料近年經常引起爭議，出租交通公具公司收集人臉資料，「風馬牛不相及」，擔心資心而機會被用作其他用途。

黃鳳嫺表示，消委會審視網店的私隱政策發現，閱畢政策平均20分鐘，由於涉及因法律問題，字眼艱澀，文字冗長，「消費者即刻錄落最底按同意，剔咗當睇咗，係唔理想」，建議商家設「雞精版」讓消費者容易理解，她強調消費者應該擁有自行決定消費模式的權利，不應由AI決定，商家要保留消費者選擇權。

今年首7個月接獲6984宗網購投訴 較去年同期升1倍

消委會今年首7個月接獲6984宗網購投訴，較去年同期3427宗上升一倍，主要涉及網上訂餐、購買電器、衣服等投訴，分別為延遲送貨、產品質素及銷售手法等，個別商戶會單方面修改合約、更改送貨時間，及自動取消單據。