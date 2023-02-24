伍倫貢學院約45%副學士畢業生升讀UGC課程　9月推兩新學士課程

香港伍倫貢學院早前舉行傳媒聚會，公布2022年學士及副學士畢業生升學情況。副學士畢業生在畢業後一個月內找到全職工作的比例由47%上升至75%，平均工資亦見明顯升幅；而學士畢業生在畢業後一個月內找到全職工作的比例則由2021年的63%大跌至24%。學院將於今年9月新學年推出智慧城市科技與城市信息學，以及航運服務及營運管理兩個新學位課程。



圖左起為署理校長蔡耀權、商學院副教授黃治中博士及科學院副院長劉浩霖博士。（盧勁揚攝）

副學士畢業生約45%升讀政府資助學位課程 就業薪金達1.9萬元

伍倫貢學院聘請獨立調查及研究機構於2022年11月至2023年1月間透過網上問卷成功訪問820名畢業生，了解他們升學就業情況，發現近8成畢業生選擇繼續升學。繼續升學的畢業生中，45%人升讀政府資助學位、另有45%人升讀自資學位課程，其餘則升讀海外課程。

升讀政府資助學位課程的副學士畢業生之中，有約3成人升讀城市大學，比2021年的45.5%下跌十多個百分點。署理校長蔡耀權解釋，學院早前正式脫離城大，學生對城大的熟悉程度不如以往，面試時優勢減少，但按比例計算與其他院校相若。

就業方面，2021年受疫情影響，就業畢業生每月平均工資不足1.5萬元，而2022年就上升至超過1.9萬元，更多於2020年的約1.77萬元。蔡耀權表示，選擇就業的副學士畢業生，有不少是因為社區服務界提供吸引的薪金，令數字上升。

學士畢業生於畢業後一個月內找到全職工作的比例雖然下跌，但每月平均工資上升，由2021年的約1.6萬元上升至2022年的約1.74萬元，稍低於2020年的1.75萬元。蔡耀權解釋，疫情下航空業去年仍未復蘇，令航空學的學生難以找到工作，亦有部份畢業生並不急於工作等原因。

智慧城市課程着重實用性 航運課程配合人才需求

伍倫貢學院將於新學年開辦的兩個新學士學位課程。其中「智慧城市科技與城市信息學」以培訓智慧城市科技人才及配合政府將香港建設為世界級智慧城市的施政方針為目標，預計每年提供35個學額。科學院副院長劉浩霖表示，學院的課程較其他院校同類課程更着重實用性。

至於另外一個新課程「航運服務及營運管理學」，首年將提供35個一年級及30個三年級學額，內容除了學術理論之外，亦會由業界資深從業人員教授專業科目，期望學生於畢業後可以即時就業。商學院副教授黃治中稱，現時航運界出現人才斷層，各個範疇均人手不足。他又提到航運業「較專」，大眾認識不多，但航運業並非只有「行船」，而是有大量的其他選擇。

上述兩個新課程已列入香港自資學士學位課程免入息審查資助計劃，合資格的學生於2023/24學年可獲資助港幣33,740元。

出生率低影響收生 大圍新校舍將開放社區使用

近年香港出生率不斷下跌，影響院校收生人數。蔡耀權指伍倫貢學院在去年收生人數下跌數個百分點，原因包括學生人數減少，擔心更情況持續將影響專上院校。他指現時學院現時已經用盡教育局10%的內地生名額，建議政府容許他們招收更多內地生，解決收生問題，即使比例達到三成或四成他們亦有信心收生。

蔡耀權亦透露，伍倫貢學院位於大圍的新校舍預料可以在今年8月啟用，而且部份設施可以開放給公眾使用，例如讓應考公開試的學生在圖書館溫習及借場予附近的居民開業主立案法團會議等。