都大辦創業市集2000人入場　副校長：激發學生創業興趣勿局限自己

都會大學一連兩日舉辦「遇見獨角獸市集」，讓學生一嚐創業滋味；都大創業計劃「薈創點」2021/22年度獲獎者亦於活動中向公眾展示其獲獎項目，並分享研發心得及過程。都大副校長（研究及學生發展）郭予光於活動開幕禮上表示，創意市集讓同學發揮潛能，踏出創業的第一步。



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「遇見獨角獸市集」於上周六及本周日（25日及26日）於荔枝角D2 Place圓滿舉行，校方表示活動吸引逾2,000人入場。除市集攤檔外，現場亦有多場工作坊及由都大學生製作的精彩音樂表演。

郭予光表示，是次市集激發學生對創業的興趣，鼓勵他們不要局限自己，「可從『小』做起，向着成爲『獨角獸』的目標邁進。」

都大表示，一連兩天的市集有超過20個由都大學生親自主理的攤檔，其中接近一半檔主曾參加「薈創點」，例如由學生自主研發的中國古代歷史桌遊，亦有得獎項目「熔癌 x Perfect Match」癌症患者交流平臺，推出手工蠟燭，銷售收益會用作籌辦癌症病患者講座及工作坊。

其他獲獎創意項目如「VisualArc」可穿戴式掃描裝置，為上班人士和學生解決開會及上課時需處理大量文字資訊的煩惱，此項目於「2021年數碼港大灣區青年創業計劃」亦奪獎，獲10萬港元創業種子基金。另一項目「太陽能除臭殺菌環保垃圾桶蓋」，能夠產生UVC紫外綫和臭氧進行殺菌消毒，且有物聯網模塊連接，可提供環保數據及遠程控制功能。