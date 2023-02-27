中大文物館即日起展出60多套古代金器　介紹黃金工藝發展

中大文物館與周大福大師工作室合辦「鑠古鑄今〈二〉︰中國古代黃金工藝與傳承」展覽展出60餘套中大文物館及私人收藏的古代金器，以及周大福大師工作室提供的復原實驗品及香港早期金飾，並多角度介紹跨越3,500年的黃金工藝。展覽即日起至5月21日在中大文物館展廳一舉行，市民可免費入場，了解古代黃金工藝發展。



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中大文物管表示，展覽主要探討錯金銀、錽金銀、金絲製作與應用三類工藝，並介紹錘鏨、鑄造與細金焊接等技術。今次展覽將展出60多套中大文物館及私人收藏的古代金器，以及周大福大師工作室提供的復原實驗品及香港早期金飾，同時展現康文署文物修復辦事處對相關展品的科學檢測，從藝術史、考古學、科技檢測、復原實驗等角度，詳盡介紹跨越3,500年的黃金工藝。

其他展品包括戰國晚期的錯金銀嵌綠松石帶鈎、明代晚期的鐵錽金鳳鳥紋鼎式爐、三至六世紀鮮卑的金步搖墜飾及元至明初的金花綠松石珠鏈飾等。

中大文物館與周大福大師工作室合辦「鑠古鑄今〈二〉︰中國古代黃金工藝與傳承」。

展場中設有教育角及工藝復原影片介紹工藝細節，中大文物館與周大福大師工作室將於4月至5月合辦金工作坊，展示中國歷史中的製鏈及錯金方法，再由周大福資深黃金及珠寶製作工藝大師親身傳授工藝，讓參加者運用這些古代工藝，親手製作屬於自己的首飾。

周大福珠寶集團副主席兼執行董事、中大校董會成員鄭志雯指，今次與中大的合作是一個重要的典範去展示企業和學術界的合作，可引發公眾對中國黃金工藝傳統產生好奇和興趣上發揮重要的作用。