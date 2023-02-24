ChatGPT｜孫東：政府擬成立工作組　研究和建議應對未來重大挑戰

創新科技及工業局局長孫東今日（24日）出席《財政預算案》相關措施記者會，他提到近年由於各種原因，對大學的科研投入相對周邊地區不是很多，所以要捉緊機會，在去年財政預算案中為推動生命健康科技發展預留預留的100億元中，撥出60億元資助大學和科研機構設立主題研究院，增加對大學的支援。



至於近期全球關注的人工智能聊天機械人ChatGPT，孫東指計劃成立工作組，研究和建議政府如何應對未來重大挑戰；他又提到指目前各地仍未有成熟法律規管人工智能應用，期望可與業界多加探討。



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撥60億推動科研 將邀大學和科研機構提交建議書

去年財政預算案中為推動生命健康科技發展預留預留100億元，今年從中撥出60億元資助大學和科研機構設立主題研究院，支持科研成果轉化和生命健康科技研發。孫東指可支援本地大學發展，鼓勵各大學開展跨學科、院校、甚至地域的研究，同時亦鼓勵吸引人才來港組建新團隊，會於2023/24年度邀請大學和科研機構提交建議書。

他又指香港的大學實力雄厚，有不少從0到1的突破，並被海內外多個國家及地區高度認可，香港要保持獨特優勢要增強大學基礎科研實力，才可有更多革命性的新研究；而過去這些年來由於各種原因，對大學的科研投入相對周邊地區不是很多，所以要捉緊機會，提議提早撥出60億元，增加對大學的支援。

泵水3億助中學成立IT創新實驗室

另外，政府將投放3億元協助中學成立IT創新實驗室，將於未來三個學年繼續向每所公帑資助中學提供最多100萬元資助，以舉辦資訊科技相關課外活動，孫東期望可培養青少年對資訊科技的興趣，壯大未來創科人才供應。

於近期全球關注的ChatGPT，孫東指它目前未對大中華地區開放，計劃成立工作組，研究和建議政府如何應對未來重大挑戰。他表示特區政府對人工智能在全球引起的爭議一直高度關注，指目前各地仍未有成熟法律規管人工智能應用，期望可與業界多加探討。