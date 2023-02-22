消費券｜八達通計劃派獎賞　AlipayHK、WeChat Pay HK推商戶優惠

【財政預算案2023 / 消費券 / 電子消費券 / 政府派錢】政府將連續第三年派發消費券，合資格永久居民可獲發5,000元，並分為兩階段派發。首階段消費劵按照去年的準則，即繼續沿用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&GO、PayMe及BoC Pay，共六間營辦商發放消費券。

其中三間已表示會推出優惠，例如八達通將在稍後時間陸續推出獎賞及商戶優惠、AlipayHK亦聯動商戶推出系列措施、WeChat Pay HK則與商戶合作推出消費優惠。



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八達通︰將推出各類型獎賞及商戶優惠

八達通表示，歡迎政府派發新一輪消費券，又指作為全港客戶滲透率最高的支付平台，共有17萬個涵蓋交通、餐飲及零售等付款點。八達通將配合用戶需求，覆蓋更多新戶，包括網購平台、電器及電子產品、酒店餐廳及中西式食肆、時尚服飾、珠寶金飾、運動用品及家品等。

八達通續指，會全力配合政府，推動市民和商戶簡便領取及使用消費券。營業及市務總監李玉兒表示，將稍後時間陸續推出各類型獎賞及商戶優惠，市民可透過手機App及網頁獲取最新資訊。

八達通營業及市務總監李玉兒。（資料圖片／張浩維攝）

AlipayHK︰繼續聯動商戶推出系列措施

AlipayHK表示，作為全港擁有最多活躍用戶的電子錢包，已連續第三年獲甄選支持政府電子消費券派發。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩指，將與政府緊密合作，配合政府安排派發；亦會繼續聯動商戶推出系列措施，吸引本港及內地用戶消費，帶動本港經濟。

AlipayHK引用2022年中大經濟學者的研究指，消費券提振經濟成效顯著，確實有效發揮「乘數效應」。研究指出，AlipayHK領券用戶消費金額增110%，至於內地支付寶數據則顯示，今年新年期間，內地旅客來港報復式消費，金額較去年同期增逾3.8倍。

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推商戶跨境派券功能 有逾20萬內地用戶領券

AlipayHK亦指，近年專為商戶度身訂造的營銷方案「品牌Channels」，商戶可透過專頁派發優惠，並透過關注功能與粉絲互動，至今已有超過200個品牌進駐。數據顯示，用戶在關注「品牌Channel」後，交易金額和頻率提升20%。

適逢全面通關，「品牌Channels」亦新增跨境派券功能，方便商戶接觸逾10億內地支付寶用戶，近一個多月有40多個商戶，開通支付寶內地品牌優惠頁，目前有逾20萬內地用戶透過「品牌Channels」領取商戶優惠券。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩。（資料圖片／盧翊銘攝）

WeChat Pay HK︰將聯同商戶推出消費優惠

WeChat Pay HK表示，非常榮幸繼續協助發放消費券，將與政府保持緊密聯繫，商討有關派發電子消費券的詳情，並將聯同商戶推出消費優惠，期望可進一步刺激市民消費意欲，帶動經濟，以及推動電子支付的普及。

WeChat Pay HK又指，將陸續公布新一輪消費券優惠，如未開通WeChat Pay HK，可到微信公眾號搜尋「WeChat Pay HK好生活」點擊「自助開通香港錢包」。

WeChat Pay HK合作商戶已逾15萬

WeChat Pay HK表示，自2021年首次派發消費券後，其合作商戶已逾15萬，覆蓋超市便利店、食肆快餐、繳費、網上購物、外賣、交通等方面。回顧去年消費券第二階段派發，即8至11月，總交易金額較2021年同期增長67%。超市、便利店、快餐相關的消費亦分別增長約130%。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，樂見市民對於電子錢包的接受程度增加，在花光消費券後，仍繼續以電子錢包消費。他指，WeChat Pay HK提供多項優惠，如「優惠專區」由商戶和銀行等提供優惠券；「印花專區」則可儲印花及兌換各類優惠券。