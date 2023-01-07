通關｜WeChat Pay HK內地付款攻略　留意未做認證不能跨境支付

中港兩地將在1月8日通關，北上港人可運用WeChat Pay HK在內地付款或搭車，甚至安坐在酒店叫喜茶或美團等外賣。目前AlipayHK及WeChat Pay HK成為二個在內地通用的香港電子銀包。

不過用戶必先在App完成綁定銀行卡、銀行轉帳或身份認證，否則將不能在內地跨境支付，若完成所有認證，則可獲得最高的餘額及交易額上限。下文將介紹WeChat Pay HK目前覆蓋的服務範疇，以及升級認證的流程。



WeChat乘車碼覆蓋內地大部份城市

WeChat Pay HK目前已支援逾100萬間內地商戶，包括喜茶、探魚、海底撈火鍋，或旅遊景點廣州長隆等。除了吃喝玩樂外，用戶亦能以「乘車碼」繳付車費，包括深圳或廣州等地的巴士或地鐵，覆蓋內地大部份城市；亦可開啟購買高鐵車票的「中國鐵路12306」、「滴滴打車」、港珠澳大橋穿梭巴士等。

可在WeChat內用美團、喜茶等外賣送上門

除了在商戶實地付款外，用戶亦可外賣美食或飲品上門，以喜茶為例，在小程式搜尋搜茶「喜茶」，並點選外賣及心儀的飲品後，確認地址無誤後，便可輸入密碼付款。至於美團、肯德基等，所有小程式的付款流程亦相近。

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跨境支付毋須綁定內地銀行卡

用戶毋須綁定內地銀行卡，人民幣將會自動轉換成港幣結算，以WeChat訂定的匯款兌換，低於一般信用卡匯率，並免收手續費。不過須注意，若以信用卡增值錢包或匯款，則會被發卡銀行收取特定手續費。

（WeChat Pay HK提供）

未認證用戶不能跨境支付

目前WeChat Pay HK的電子銀包，分為未認證、銀行轉帳認證、面容認證。若未曾完成身份其中一項認證，用戶便不能在內地跨境支付，因此建議用戶在通關前先做好準備，可二選一，或完成所有認證及綁定。

完成認證年交易額最高20萬元

在交易金額方面，若用戶只綁定銀行卡或信用卡，但並未完成銀行轉帳及面容認證，其年交易限額為2.5萬元，餘額上限為3,000元。但若完成銀行轉帳（例如經轉數快增值），年交易限額及餘額則可升至10萬元。若用戶再完成面容認證，年交易限額更可再升至20萬元。

身份認證步驟一︰進入電子銀包頁面

在WeChat主頁右下方點擊「我」後，再點擊「服務」便可進入電子銀包頁面。此時上方將顯示橙色的提醒欄，「根據監管要求，使用轉數快、餘額派利是等功能前，需先完成身份認證升級」。

身份認證步驟二︰驗證個人手機號碼

點擊後系統將驗證用戶的付款密碼，便開始認證升級的程序。用戶首先須填寫個人手機號碼，按「發送驗證碼」後，手機將收到來自WeChat發出的短訊，輸入及提交成交後，則可進入下一個認證。

身份認證步驟三︰驗證香港身份證

其後用戶須準備香港身份證，根據證件的領取日期，即2018年11月為界，點選舊版或新版智能身份證。系統將會要求用戶，以正面、向內或向外傾斜等角度，拍攝身份證正面。若證件移出框外、翻轉過快、光線過暗等，系統將要求重新拍攝。

身份認證步驟四︰填寫個人資料

成功拍攝證件後，則進入填寫資料頁面，包括所在國家／地區、英文名字、性別、出生日期、證件號碼、詳細居住地址，並點選已閱讀並同意隱私政策，確認後便可提交。

身份認證步驟五︰接受人臉識別

其後用戶須脫下口罩接受人臉識別，系統將要求用戶眨眼。約數秒鐘後，頁面會顯示「識別中，請不要關閉頁面」。識別完成後，則顯示「資料已提交，審核中」，結果將在7個工作日，通過官方公眾號通知。

綁定銀行步驟一︰添加銀行卡或信用卡

返回電子銀包頁面後，以綁定銀行帳戶為例，先點擊「銀行卡」，再按「添加銀行帳戶」，並點選準備綁定的銀行名稱，並驗證付款密碼。其後則可登記個人資料，包括名字及姓氏，再點選已閱讀並同意隱私政策，則會進入網上銀行登入的頁面。

綁定銀行步驟二︰設每日交易限額及完成驗證

若以中銀香港為例，頁面將轉移至網上銀行後，登入後便會顯示用戶的銀行號碼，並可設定每日交易限額，最高為每日一萬元。在同意及遞交後，中銀香港將向手機發出短訊密碼，在確認後則完成綁定。

最後步驟︰增值電子銀包

增值方式可分為五種，用戶在電子銀包頁面中，點擊「餘額」則可進入增值頁面。用戶可經可以途徑增值︰1）在7-11便利店、OK便利店或麥當勞，出示二維碼以現金增值；

2）或以銀行帳戶、轉數快增值。

不過須注意是，用戶在進入內地後，由於當地的商戶並不提供港幣增值服務，最快捷方式為綁定信用卡，交易時便可即時支付，毋須預先增值，但會收取一定手續費；至於綁定銀行卡，亦可在內地直接轉帳至電子銀包。