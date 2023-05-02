ChatGPT｜理大發指引　稱AI代做作業違反學術誠信　使用須獲准

理大近日向學生公布使用生成式人工智能（GenAI ）的學生指引，校方指肯定人工智能工具對教育有正面和創造力量，在擁抱新科技的同時，嚴格要求學生在任何形式的評估中，須秉持高標準的學術誠信。指引強調，學生提交的評估作業須為原創，如未經允許使用GenAI 做作業，不論佔部分或全份作業，甚至只是改寫，也被視為違反學術誠信，與找人代做功課，或將他人想法視為自己想法的行為無異。



理大近日向學生公布使用生成式人工智能（GenAI ）的學生指引。 （資料圖片）

理大回覆查詢指，校方經內部諮詢後制訂使用GenAI的學生指引，有關準則即時生效，今年九月前全面推行。

指引適用於包括ChatGPT等GenAI工具，理大在指引中強調，學生須為其作業負責，使用GenAI（如獲准）做作業時，需要恰當列明。

針對不同科目及各式評估，指引稱學生可獲允許或不允許使用GenAI工具，視乎科目的性質、評估作業的目的。學生需要檢視相關的科目評估文件要求。

校方強調，學生提交的評估功課須為原創，要求GenAI 做作業，不論佔部分或全份作業，甚至只是改寫，也被視為違反學術誠信，與找人代做功課，或將他人想法視為自己想法的行為無異。一經發現，有關學生會面臨紀律處分。

評估若准許使用GenAI工具，學生須要作出聲明及闡述如何使用。如使用GenAI所提供的資料，學生須參照學術格式備註引用。

校方提醒學生要明智使用GenAI工具，可以作為構思方法（brainstorming），建議核實GenAI提供的資料，同步使用其他來源的內容，確保作業內容是可靠告，在參考文獻列明任何GenAI的協助。另外，使用GenAI時，切勿輸入任何個人資料和保密資訊。