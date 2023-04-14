ChatGPT｜港大設教職員試用期限工作和研究　禁利用試圖破解服務

隨教育界對ChatGPT的應用討論越來越激烈，原本禁止使用ChatGPT的港大，其副校長（教學）何立仁（Ian Holiday）今日（14日）向教職員發信，指將於4月17日至6月30日允許港大教職員試行通過Azure OpenAI服務使用ChatGPT，期間教職員可免費使用，每日有限額，會根據使用模式開發收費系統，當制定學生使用AI工具的政策及指南後，亦會開放該平台供使用。



據港大校網的ChatGPT服務網，列明九項港大員工使用該程式的條款及條件，包括只能使用在工作及研究相關目的，禁止利用服務從事任何非法行為，例如試圖破解服務，且有責任驗證ChatGPT的準確性等，校方會開發一個儀表板來監察和預測港大員工就ChatGPT的使用情況。



香港大學。（資料圖片）

港大副校長（教學）何立仁（Ian Holiday）今年2月曾去信教職員及學生，列明校方禁止在課堂、功課和其他評估中使用ChatGPT或其他AI相關工具，若學生需使用則要事先取得課堂講師書面許可，否則會當作抄手襲處理，為本港首間禁用該程式軟件的大學。信中亦稱正計劃舉行校園辯論討論AI工具在學校的應用。

港大發聲後，陸續有多間大學亦就ChatGPT使用發聲，其中中文大學校長段崇智上月底曾指，不會禁止學生使用該程式，但在使用時須列明並知會相關教師。科技大學則發信予全校師生，稱會向教職員提供四個選項，包括完全禁止使用AI工具，或完全不設限制，但要求學生須列明等。

事件討論數月，何立仁今日再去信教職員，指校方明白ChatGPT的重要性，亦熱衷於參與試驗（keen to engage and experiment），因此會在4月17日至6月30日期間進行試驗，允許港大教職員試行通過 Azure OpenAI 服務訪問ChatGPT。

港大校網出現ChatGPT網頁，列目九大使用守則。（港大校網截圖）

須驗證信息準確性 設儀表板監察使用情況

何立仁表示，在試用期間港大教職員可免費使用，但每日有適度限額，並會根據在試驗期間的使用情況，開發出收費系統，並會在未來全面開放。何立仁稱，當港大就學生使用AI工具制定政策及指南後，會向學生開放該平台。

根據港大提供予教職員的ChatGPT試驗網頁顯示，教職員需要登入港大內聯網使用該服務，網頁更列中九項港大員工使用該程式的條款及條件，要求教職員使用ChatGPT前必須同意該九項條款。

九項條款包括ChatGPT 的使用僅用於與工作和研究相關的目的，不可因個人原因使大；禁止利用ChatGPT做出損害行為，包括但不限於試圖破解服務、傳播病毒及從事非法行為等；使用者亦有責任驗證ChatGPT信息的準確性。

條例亦提及，港大及ITS不會就使用ChatGPT引起的損失負責，而ITS亦開發了一個儀表板監察及預測港大員工對ChatGPT 的使用情況，但僅用於統計目的。

▼ChatGPT並非萬能▼



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九項使用條款：

1、ChatGPT的使用：僅限用於與工作和研究相關的目的，不得出於個人原因或任何其他與工作無關的活動使用。



2、帳戶安全：有責任維護ChatGPT帳戶的安全，不要與其他任何人分享帳戶信息。



3、禁止行為：禁止濫用ChatGPT服務或從事任何可能損害或對服務造成負面影響的行為。這包括但不限於試圖破解或利用服務、傳播病毒或從事任何非法活動。



4、準確性：有責任驗證ChatGPT服務提供的任何響應的準確性。



5、責任：港大不對因使用 ChatGPT 引起的任何損害或損失負責，使用者須同意賠償ChatGPT而引起的任何索賠、損害或損失。



6、終止：若發現任何濫用或可疑用途，港大ITS保留隨時終止訪問 ChatGPT的權利，校方也可能隨時修改或中斷服務，恕不另行通知。



7、隱私：會根據校方隱私政策使用個人信息。



8、使用儀表板：ITS開發一個儀表板來監察和預測港大員工就ChatGPT的使用情況，僅用於統計目的。



9、法律：條款和條件受香港法律管轄並按其解釋，引起任何爭議均受法庭專屬管轄。

