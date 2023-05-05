教大與華為香港聯合成立ICT學院　探討智慧校園升級合作

教育大學（教大）與華為香港簽署合作備忘，透過聯合成立ICT學院，培訓資訊及通訊科技（ICT）人才。雙方將以創新科技推動智慧教學建設，並會將ICT技術應用於教與學及管理等方面，探索人工智能科技於教學領域的創新應用。教大與華為香港將為校內師生提供培訓及認證標準，冀透過發展數碼化個人履歷，設置教育工作者的專屬人才庫，建立綜合平台，促進教育科技普及化。



教大校長張仁良表示，科技發展迅速，人工智能等新科技徹底改變學習、生活和工作模式。教大一直推動教學創新，透過知識轉移率先為學界引入數碼運算思維及人工智能課程，從小培養學生的創意解難能力，裝備新生代應對未來機遇和挑戰。為培育資訊科技教育人才，教大先後開辦「人工智能與教育科技」學士及碩士課程。透過簽署合作備忘，希望與華為香港就建設多元化智慧校園，擴闊學生視野等全面合作，培育本地資訊科技人才。

華為香港企業業務部副總經理鄧昭健表示，華為計劃在5年內協助亞太地區培養50萬名ICT人才。通過華為港澳I&T人才發展計劃（ITTDP）、舉辦ICT大賽等建立人才培養體系，推動香港各專上院校智慧校園建設及I&T專業人才培養。是次合作是華為持續為香港青年提供多元化的研習和實踐機會，雙方將進一步探討在建設多元化智慧校園及課程、提供領先的人才培養體系和認證標準，培養具備數碼化管理思維的領導者與數碼化技能人才等方面的更多可能性。