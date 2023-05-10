港大AI異常狀況偵測技術獲獎　可監察院舍、泳池等地意外並發警報

香港大學電機電子工程系運動人工智能實驗室研發「概覧和聚焦人工智能異常狀況偵測技術」，獲「2023年日内瓦國際發明展」兩項特別大獎及一項金獎。新技術實時分析影像的人體姿勢和動作，偵測跌倒、暈倒、溺水等異常情況，彩色影像的準確度達九成以上。團隊現已落實多項與業界的合作計劃，將來可應用於泳池、兒童及長者院舍、車站及道路，以及大型活動保安上。



港大運動人工智能實驗室總監霍偉棟博士（右五）帶領的團隊研發「人工智能異能異常狀況偵測技術」，於日內瓦國際發明展獲獎。（郭曉晴）

現時人工智能偵測技術主要局限於單張靜態圖片，而新技術可實時分析影片，由於影片由多幀圖片組成，因此系統利用人工智能檢測人體骨骼的關節點，在多張圖片中的分析人體骨骼、移動速度等特徵，一旦偵測到各種異常狀態系統會發出警報提示。

新技術可應用於泳池、兒童或長者院舍、大型活動場地，偵測跌倒、暈倒、遇溺、打鬥、虐待等事件。團隊亦獲智慧交通基金資助，分析道路使用者熱能影像，例如在交通燈位設鏡頭，若偵測到長者、幼兒、輪椅及行動不便人士過馬路，即延長綠燈時間。

現時團隊已在一間學校泳池及兩間兒童院舍試用系統，未來將與九巴及運輸署合作，監察車站內的行人和「盲點」範圍，實時通知車長有機會發生危險的位置，期望最快今年底試行。

另外，技術同時支援彩色普通鏡頭及熱攝像機，雖然後者的成本較高，偵測成效較低，但較能保障個人私隱。

港大電機電子工程系霍偉棟博士表示，技術針對日常生活中的緊急情況應用，而且成本是一般機構都可負擔得到。（郭曉晴攝）

帶領項目的運動人工智能實驗室總監、電機電子工程系霍偉棟表示，現有技術涉及大型運算模型成本較高，而今次項目技術及應用層面均具競爭力。彩色影像的偵測成效達九成以上，安裝成本由10多萬元起，視乎範圍所需鏡頭而定，例如現已應用系統的九龍城民生書院泳池則安裝了12支鏡頭，形容價錢是一般機構都負擔得起，未來可廣泛應用技術。