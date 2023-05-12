城大校長郭位臨別感言：秉持政教分離　感激城大人15年來同舟共濟

出任城市大學校長長達15年的郭位明日（13日）退休，由新加坡國立大學常務副校長梅彥昌接任。郭位今日（12日）發表臨別感言指，上任後一直秉持「政（治）教（育）分離」的原則，以確保大學能提供適合教研的安全空間，過去15年他亦與師生、職員等並肩努力、同舟共濟，克服了校園入外的挑戰，更達到上任時希望城大成為教學質素優秀、研究成果出色的典範的願境。他強調，即使卸任後亦毋忘初衷，會繼續與城大每一員昂首前行，實踐城大精神。



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郭位任職校長的15年間，本港歷經「國民教育」、佔中、2019年反修例風波等社會事件。他在卸任前夕，發表以「有志者，事竟成」為題的臨別感言，文中提到他一直以「政（治）教（育）分離」為原則，以確保大學能提供適合教研的安全空間，以及培養蓬勃發展的教研氛圍。

他回想在2008年履新校長一職時，曾許下願境，希望城大成為教學質素優秀、研究成果出色的典範，認為過去15年，與師生曾肩努力，克服校園內外的挑戰，與此同時，城大大幅擴展了教研優勢和設施，亦貫徹「教研究一」的核心價值，現時已實現了當時的目標，更強調城大維持在《QS世界大學排名》前50位，以及英國泰晤士高等教育（THE）前100的名次，反映城大為全球發展最迅速的大學之一。

城大校長郭位。（資料圖片／張浩維攝）

他強調，自己至今仍不忘初衷，並感謝過去15年貢獻過城大的人，並別提到其內閣團隊多年來「同心同德，風雨共濟，齊創佳績」，以及所有教職員的付出，才能令城大和他能順利完成所有工作。

他在結語表示，自己曾為海軍陸戰隊一員，「老兵不死，也不隱去」，即使卸任後，也不忘為繼續為師生歡呼加油，「陪伴你們昂首前先！有志者，事竟成！這，就是城大！」