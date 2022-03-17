城大校長郭位與7位校長對談　從國際視野討論當代教育議和挑戰

城大校長郭位將於明年5月滿約退休，臨別在即，他特別落場與7位世界各地知名大學校長及中學校長對談，輯成《大問於市：與全球頂尖校長對話》系列節目，作為城大慶祝大學日的其中一個重頭項目。



首集明（18日，星期五）播出，郭位問訪南非開普敦大學校長Mamokgethi Phakeng（莫吉克．帕肯），由該校首創全球首宗換心手術說起。



城大校長郭位與9位世界各地知名大學校長及中學校長對談，輯成《大問於市：與全球頂尖校長對話》系列節目。（城大提供圖片）

訪問拔萃女書院校長有原因

城大表示，郭位在《大問於市：與全球頂尖校長對話》節目，與來自南非、印度、德國、日本及中國內地等多間頂尖學府的大學校長及中學校長對談，從國際視野討論當代教育議題和挑戰，前瞻未來的教育發展方向。城大指，由於高等教育與中學教育也息息相關，因此今輯節目還訪問了資深中學校長——拔萃女書院的劉靳麗娟。

城大表示，郭位不僅是世界著名電子系統與能源系統可靠度專家，也是教育問題專家。郭校長撰寫出版多本關於教育的著作，包括：《高等教育的心件》、《Soulware: The American Way in China’s Higher Education》，引起廣泛迴響。他通過與世界各地知名大學教育專家的校長對談，了解彼此所長，帶出世界各地的教育特點、面臨的問題和解決的方案。

每集節目由兩部分組成：第一部分是實地拍攝世界各地的多間學府，講述當地教育的概貌和特點。第二部分為郭位校長與當地著名大學校長或高中校長的訪談。製作隊伍主要由城大師生、教職員組成，他們參與導演、拍攝、燈光、配音和後期製作等。

大學不只是頒授學位的地方。大學應引領社會、培訓創意、造福人群。最終，我們應該透過學習及科研活動來回饋社會。 城大校長郭校

郭位明年5月年約滿退休，結束城大15年校長工作。（城大提供圖片）

郭位首集訪問南非開普敦大學的校長帕肯教授。城大指開普敦大學是全球首家成功進行人類心臟移植手術的大學，其校長帕肯教授是少數擔任南非高等教育界領袖的非洲裔女性。

其他對談內容包括：

 第二集《印度的MIT─印度理工學院》

 第三集《現代大學之母─柏林洪堡大學》

 第四集《日本頂尖大學─東北大學》

 第五集《德國最好的工程大學─斯圖加特大學》

 第六集《感恩與責任的大學─上海交通大學（上）》

 第七集《感恩與責任的大學─上海交通大學（下）》

 第八集《文武雙全的狀元書院─香港拔萃女書院》

城大表示，有一部份在疫情期間進行，製作團隊善用現代資訊科技，拍攝郭校長與世界各地的校長進行網上對談；還有一部分訪問，是郭位校長乘出訪交流、演講報告之便，與大學校長會晤時安排的對談。

觀看可瀏覽《大問於市：與全球頂尖校長對話》網頁、CityUVoD、CityUtube。

郭位自2008年出任城大校長，校方指他致力創立「健康一體化」的理念，成立香港首個動物醫學院，6年制的獸醫學學士課程於2018年獲教資會確認為受資助課程，為亞洲首個6年制獸醫學學士課程。

郭位是城大歷來在位最長的校長，現為第三份合約，任期經歷2014佔領行動，而在2019年反修例風波時，校長室所在大樓曾被破壞，他在「理大圍城」一役，曾到現場了解情況，又曾發稿呼籲官員拋開舊思維方式與做法。他未有參與大學校長聯署聲明撐國安法，也無參與「香港再出發大聯盟」，強調城大「教研合一、政教分離」。