應用學位吸在職人士進修　「逆市」收生理想　升幅達5成至1倍

為加強職專教育，教育局於2020年推出應用學位課程先導計劃，首輪涵蓋四個課程，包括護理學、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理和應用老年學。面對適齡學生人口下跌，有參與院校指，課程轉為應用學位後，有助開拓生源，吸引在職人士報讀進修，本學年除護理學一貫「收爆生」，其餘課程入讀人數均比前一年多，增幅達5成至1倍。教育局指，最快在7月或之前，公布第二輪應用學位課程先導計劃。



護理學吸逾千人報讀 爭120個學額

首輪先導計劃的4個應用學位課程包括，明愛專上學院的護理學、都會大學檢測和認證應用理學、職訓局香港高等教育科技學院的園藝樹藝及園境管理及東華學院的應用老年學。

明愛專上學院協理總監（入學、就業及公共事務）李家禧表示，護理學課程名額只有120個，2022/23學年報名人數是925人，收生率達100%；新學年收生方面，截至5月18日，課程報名人數達1166位，反映學生對護理學極有興趣。



另外3個課程收生亦比以往理想，教育局助理秘書長（延續教育）莫望塵指，3個課程本學年入讀人數均比前一年多，增幅達5成至1倍。香港高等教育科技學院課程主任張浩表示，上學年文憑試考生人數下跌，直接影響大專入讀人數，轉為應用學位後，吸引不少業界人士進修，「業界人士入讀兼讀制課程，同時可以為低年級同學提供實習機會。」

就讀東華學院應用老年學三年級的李同學表示，課程內容多元化包括，服務管理、樂齡科技等，讓學生有不同出路機會。

為應付社會對護理行業的需求，明愛專上學院下學年推出健康科學文憑，提供120個學額。被問到引入海外護士會否增加行業競爭時，明專健康科學院副院長(教育及質素）陳慧儀表示，暫時並無憂慮，對此持開放態度，因為社會對護理需求一直緊張。