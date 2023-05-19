DSE｜學士及副學位共45500個學額　較日校考生多出一成

教育局主辦的「多元出路資訊SHOW 2023」今明兩日（19日及20日）在九展舉行，向高中學生、家長及教師提供有關多元出路的最新資訊。



今年DSE中學文憑試報考人數達50,823人，但日校考生只有41,000人，教育局發言人表示，在2023/24學年各院校可提供的全日制經本地評審專上課程總學額預計約45,500個，當中包括約22,600個學士學位及約22,900個副學位學額，以日校考生計算，即課程學額超額約一成。



教育局「多元出路資訊SHOW 2023」今起一連兩日在九龍灣國際展貿中心舉辦，吸引不少學生參觀攤位，以獲取升學及就業資訊。（政府新聞處圖片)

​教育局主辦的「多元出路資訊SHOW 2023」會在今明兩日上午10時至下午6時在九龍灣國際展貿中心二號展貿廳舉行，向高中學生、家長及教師提供有關多元出路的最新資訊。展覽會免費入場，無需預先登記，以協助學生在規劃升學途徑及就業出路方面作好準備。

展覽會設有約30個攤位，介紹經本地評審的專上課程（包括獲納入政府資助計劃的課程、職業專才課程、應用學位學士課程）、應用教育文憑課程，以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。展覽會亦設有多場講座介紹多個課程、升學準備及策略，並設有專上學生分享環節。學友社、香港青年協會及香港基督教女青年會將提供升學及就業輔導。

教育局「多元出路資訊show 」吸引了超過20間學院參展，其中展出能仁學院與香港三位列印協會合作製的龜骨獸骨，吸引同學。（鄧宇詩攝）

教育局發言人表示，在2023/24學年，各院校可提供的全日制經本地評審專上課程總學額預計約45,500個，當中包括約22,600個學士學位及約22,900個副學位學額。此外，不少院校亦提供應用教育文憑和其他課程，故將有足夠學額讓成績達標的學生在本港升學。

根據教育局資料，今年有41,000名日校考生，即一般會報四科主修及兩科選修科，符合升大學基本要求。不過今年專上課程總學額比日校考生，大約多出一成。