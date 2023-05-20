DSE2023 | 試後八件事　成就更好自己

DSE於日前落幕，經過漫長的奮鬥，考生終於可以鬆一口氣。考試生涯雖暫告一段落，但升學規劃旅程尚未完結！距離放榜尚餘兩個月，如何更好地迎接放榜？以下分享八個試後活動，既可讓同學休養身心，也可為前路早作安排，成就更好的自己。（撰文：香港青年協會 DSE 27771112 ）



1.盡情休息

備試、應試期間，可能連休息都會感到內疚。現在，同學可以放下「內疚感」，好好睡一覺，真正休息一下。

2.獎勵自己

不管DSE結果如何，考試已完結。值得欣賞自己在這段時期的付出，肯定自己的努力！可以獎勵一頓美食，或送一份很想要的禮物給自己。慶祝完成了這個重要的里程碑。

不管DSE結果如何，考試已完結。值得欣賞自己在這段時期的付出，肯定自己的努力！可以獎勵一頓美食，或送一份很想要的禮物給自己。慶祝完成了這個重要的里程碑。（資料圖片）

3.與家人朋友相聚

過去日子全情投入於溫習之中，難免減少和家人朋友相處。趁着這個假期，可與家人朋友相約談天說地，享受人際之間的相聚時光，順道就自己的升學打算多作交流。

4.自我增值 發掘潛能

高中生涯也許都忙於備試，其實課本知識以外，還有很多技能值得我們學習。同學不妨在這兩個月參加一些短期課程，除了自我增值，還可以發掘自己的興趣與強項，為未來裝備，增強競爭力。

5.追尋夢想 跳出舒適區

同學有沒有一直想做，但未有時間或信心嘗試的事？不論和朋友Busking、拍Vlog、創作、學音樂、去一趟旅行等，你都可以在沒有學業、工作負擔的這段時間勇於追夢。跳出框框，挑戰自我，體驗人生，你或會發現自己有無限可能！

同學可以趁著假期結伴做運動，也可以走到戶外，感受大自然，呼吸新鮮空氣。（資料圖片）

6.活動身體 親親大自然

三年的疫情，令我們戶外活動的機會大減。同學可以趁著假期結伴做運動，也可以走到戶外，感受大自然，呼吸新鮮空氣。未來還有很多夢想和挑戰等著你，追夢的第一步，就是要保持我們身心健康。只有健康的體魄，才可以闖過重重難關。

7.自我探索 計劃前路

兩個月後便放榜，考取佳績，入讀「神科」，當然是大家趨之若鶩的事。然而，自己又有沒有思考過人生目標？想成為一個怎樣的人？自己最重視甚麼？內心的追求又是甚麼呢？鼓勵同學可以找天放下日常事務，放下電話、電腦；離開社交媒體平台，找個寧靜的地方「閉關」，讓自己的心靜下來，回想過去奮鬥的原動力，嘗試了解自己的內心，找出真正想前往的方向。

鼓勵同學可以找天放下日常事務，尋找自己想前往的方向，以思考如何向目標前進。（資料圖片）

8.為JUPAS改選作好準備

找到自己想前往的方向後，便可以思考如何向目標前進。7月19日是文憑試放榜日，同學可以及早計劃若成績「符合預期」、「超出預期」、或「不合預期」時的打算。了解不同升學選擇、課程的內容及要求、留意改選時間表及擬定改選策略。未雨綢繆，才可從容應對各種情況。

以上只是一些活動建議，同學可因應自己的狀況策劃。毋須要求自己完成所有活動。訂立太多 To-Do-List 有時反而會增加壓力呢！

曾有考生跟我們分享，放榜前的日子，是人生很棒的時光，沒有考試、沒有功課、不用工作。在面對新挑戰之前，好好珍惜這段日子，享受，放鬆，再計劃未來。

You are not alone！我們樂意陪伴你規劃前程，歡迎同學致電或WhatsApp 香港青年協會 DSE 27771112。

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服務時間：周一至六（包括公衆假期 ），下午2時至凌晨2時，陪伴學生渡過備試、應試、預備放榜及放榜等階段。