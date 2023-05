DSE2023 | 試後八件事　成就更好自己

DSE於日前落幕,經過漫長的奮鬥,考生終於可以鬆一口氣。考試生涯雖暫告一段落,但升學規劃旅程尚未完結!距離放榜尚餘兩個月,如何更好地迎接放榜?以下分享八個試後活動,既可讓同學休養身心,也可為前路早作安排,成就更好的自己。(撰文:香港青年協會 DSE 27771112 )



1.盡情休息

備試、應試期間,可能連休息都會感到內疚。現在,同學可以放下「內疚感」,好好睡一覺,真正休息一下。

2.獎勵自己

不管DSE結果如何,考試已完結。值得欣賞自己在這段時期的付出,肯定自己的努力!可以獎勵一頓美食,或送一份很想要的禮物給自己。慶祝完成了這個重要的里程碑。

3.與家人朋友相聚

過去日子全情投入於溫習之中,難免減少和家人朋友相處。趁着這個假期,可與家人朋友相約談天說地,享受人際之間的相聚時光,順道就自己的升學打算多作交流。

4.自我增值 發掘潛能

高中生涯也許都忙於備試,其實課本知識以外,還有很多技能值得我們學習。同學不妨在這兩個月參加一些短期課程,除了自我增值,還可以發掘自己的興趣與強項,為未來裝備,增強競爭力。

5.追尋夢想 跳出舒適區

同學有沒有一直想做,但未有時間或信心嘗試的事?不論和朋友Busking、拍Vlog、創作、學音樂、去一趟旅行等,你都可以在沒有學業、工作負擔的這段時間勇於追夢。跳出框框,挑戰自我,體驗人生,你或會發現自己有無限可能!

同學可以趁著假期結伴做運動,也可以走到戶外,感受大自然,呼吸新鮮空氣。(資料圖片)

6.活動身體 親親大自然

三年的疫情,令我們戶外活動的機會大減。同學可以趁著假期結伴做運動,也可以走到戶外,感受大自然,呼吸新鮮空氣。未來還有很多夢想和挑戰等著你,追夢的第一步,就是要保持我們身心健康。只有健康的體魄,才可以闖過重重難關。

7.自我探索 計劃前路

兩個月後便放榜,考取佳績,入讀「神科」,當然是大家趨之若鶩的事。然而,自己又有沒有思考過人生目標?想成為一個怎樣的人?自己最重視甚麼?內心的追求又是甚麼呢?鼓勵同學可以找天放下日常事務,放下電話、電腦;離開社交媒體平台,找個寧靜的地方「閉關」,讓自己的心靜下來,回想過去奮鬥的原動力,嘗試了解自己的內心,找出真正想前往的方向。

鼓勵同學可以找天放下日常事務,尋找自己想前往的方向,以思考如何向目標前進。(資料圖片)

8.為JUPAS改選作好準備

找到自己想前往的方向後,便可以思考如何向目標前進。7月19日是文憑試放榜日,同學可以及早計劃若成績「符合預期」、「超出預期」、或「不合預期」時的打算。了解不同升學選擇、課程的內容及要求、留意改選時間表及擬定改選策略。未雨綢繆,才可從容應對各種情況。

以上只是一些活動建議,同學可因應自己的狀況策劃。毋須要求自己完成所有活動。訂立太多 To-Do-List 有時反而會增加壓力呢!

曾有考生跟我們分享,放榜前的日子,是人生很棒的時光,沒有考試、沒有功課、不用工作。在面對新挑戰之前,好好珍惜這段日子,享受,放鬆,再計劃未來。

You are not alone!我們樂意陪伴你規劃前程,歡迎同學致電或WhatsApp 香港青年協會 DSE 27771112。

