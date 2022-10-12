城大躋身全球百大　發文轟教資會撥款不公、政府冷待創新創業計劃

城市大學在兩大大學排名榜大進步，一躍躋身全球首100名大學。校方今日（12日）在回應中，罕有批評政府政策，批評政府多年來對科研投入的比例，遠較鄰近地區為低，城大獲得教資會的資助與其國際學術地位不相匹配，因此城大必須自籌經費招收博士生。



校方又指自資5億元首創亞洲最具規模的大學旗艦創新創業計劃「HK Tech 300」，獲工商界投資配對資金近2億元，受全球注目，香港政府聞風不動。



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城大回應躋身百大：遲獲國際認可

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）今日公布最新的世界大學排名，本港首次有5所大學躋身全球百大，包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學以及首次躋身百大的城市大學。城大大升52位，位列全球第99位。

城大繼今年6月再次晉身QS世界大學排名前百名後，再獲THE列為全球首100名大學。校方回應指，一直堅守「教研合一、政（治）教（育）分離」的國際標準，推展前瞻性高等教育，矢志為社會及高教注入能量。對THE列城大成為世界前百名大學，形容是「遲獲國際認可」。

批評排名機制有主觀成分 低估城大學術實力

城大表示，學校在「全球前2%頂尖科學家」的比例，位居亞洲前三名，並被公認是全球進步最快的大學之一，惟一般排名機制考慮主觀的意見評分，因此目前的各種排名皆低估城大的學術實力。

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世界高等教育研究機構（QS）公布2022世界大學排名。圖為本港七間上榜院校排名。

轟港科研投入比例遜鄰區 教資會資助與城大地位不匹配

城大指香港政府多年來對科研投入的比例遠較鄰近地區低，而城大獲得教資會的資助，亦與其國際學術地位不相匹配，為此城大必須自籌經費，招收所需的全球年輕人才來香港攻讀博士課程。

城大指在校長郭位教授的領導下排除萬難，成功籌募額外經費，引入並實踐「健康一體化」的先進理念。（資料圖片）

創新創業計劃全球注目 斥政府冷待

校方表示，在校長郭位教授的領導下，城大排除萬難，成功籌募額外經費，引入並實踐「健康一體化」的先進理念，促進大自然、人類及動物和諧共存；又自資5億元，首創亞洲最具規模的大學旗艦創新創業計劃「HK Tech 300」，各界熱烈響應，獲工商界投資配對資金近2億元，亦有內地相關機構有意參與天使投資，預計短期內投入總額將達9億港元，形容「HK Tech 300」計劃全球注目，「香港政府聞風不動」。