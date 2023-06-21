太古集團香港青年科創英才計劃 資助100名理工科生每學年4萬元
撰文：裴英才
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太古集團「香港青年科創英才」計劃啟動儀式和主題論壇周一（19日）舉行，旨在鼓勵香港本科生到內地高校主修科技相關學科，促進內地與香港的人才交流和科創發展。
計劃預計於2023至2025年遴選100名在香港成長、品學兼優並獲內地高校理工專業本科取錄的青年，為他們提供經濟支持及職業指導。經濟支持方面，計劃將為獲選者提供每人每學年港幣四萬元現金資助，以應付本科學習期間的學費和生活費。
至於職業指導，計劃將在教育部、中國科協、中央政府駐港聯絡辦等部門的支持下，安排獲選者參與研學團，包括到訪內地科研重鎮，參觀科研機構與科創企業等，並有機會與知名科學家、科技創業者、科研機構負責人對話。此外，獲選者將參與暑期實習，由計劃提供科研機構或科創企業的實習機會及實習津貼。
計劃邀請清華大學智能產業研究院院長、中國工程院院士張亞勤作為「首席科學家」，為獲選者提供更適切的指導，首席科學家亦將擔任遴選委員會兩位主席之一，為遴選工作提供指導方向。
計劃的申請期為本月16日至8月15日，申請人須持有效香港永久性居民身份證及港澳居民來往內地通行證，並獲得內地高校理工專業本科取錄。