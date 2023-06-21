太古集團香港青年科創英才計劃　資助100名理工科生每學年4萬元

太古集團「香港青年科創英才」計劃啟動儀式和主題論壇周一（19日）舉行，旨在鼓勵香港本科生到內地高校主修科技相關學科，促進內地與香港的人才交流和科創發展。



香港太古集團主席白德利在啟動儀式上致歡迎辭。（太古集團提供相片）

計劃預計於2023至2025年遴選100名在香港成長、品學兼優並獲內地高校理工專業本科取錄的青年，為他們提供經濟支持及職業指導。經濟支持方面，計劃將為獲選者提供每人每學年港幣四萬元現金資助，以應付本科學習期間的學費和生活費。

至於職業指導，計劃將在教育部、中國科協、中央政府駐港聯絡辦等部門的支持下，安排獲選者參與研學團，包括到訪內地科研重鎮，參觀科研機構與科創企業等，並有機會與知名科學家、科技創業者、科研機構負責人對話。此外，獲選者將參與暑期實習，由計劃提供科研機構或科創企業的實習機會及實習津貼。

「香港青年科創英才」首席科學家及清華大學智能產業研究院院長張亞勤院士在主題論壇上發言。（太古集團提供相片）

計劃邀請清華大學智能產業研究院院長、中國工程院院士張亞勤作為「首席科學家」，為獲選者提供更適切的指導，首席科學家亦將擔任遴選委員會兩位主席之一，為遴選工作提供指導方向。

計劃的申請期為本月16日至8月15日，申請人須持有效香港永久性居民身份證及港澳居民來往內地通行證，並獲得內地高校理工專業本科取錄。