英國留學｜一文看清升學途徑、費用及簽證　讀書移民可以嗎？

【英國/升學/DSE/大學/成績/使費】近年不少港人移民英國，安排子女在當地升學。到底英國留學的方法是什麼？留學生要繳交多少費用？他們需申請哪種簽證？與使用BNO有什麼分別？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並列出其獎學金及中介顧問事宜！



英國留學的方法

若本地生有意到英國留學，可按照自己的學業成績、心儀大學、科目選擇以下主要的升學途徑。

1. 英國大學基礎班（Foundation）

學生完成中五或文憑試（DSE）成績未如理想，不能直接入讀本地大學，可選擇為期8個月至1年的大學基礎班。如基礎班成績達大學要求，學生可升讀英國大學一年級，合共4年時間獲取大學學位。



2. 英國國際一年級（International Year 1）

學生的DSE成績失手，英文卻有一定能力的話，可選擇入讀國際一年級。如成績達標，可直接升讀英國大學二年級，留學3年便完成學士學位。



3. 學士課程

學生的DSE成績十分理想，可經英國聯招（UCAS）報讀英國大學，最快3年就取得大學學位。學生需留意每間大學的收生準則均有不同。



除了上述的升學途徑，學生還可通過英國會考課程（GCSE）、高考課程（GCE A-Level）、國際文憑課程（IB）等入讀當地大學。

英國留學的費用

英國留學的費用包括學費、生活費、住宿費等，以下數字只供參考。

1. 中學學費

公立中學：免費

公立寄宿中學：每年約1萬至1.8萬英磅（約10萬至18萬港元）

私立日校中學：每年約1.3萬至3.6萬英磅（約13.5萬至36萬港元）

私立寄宿中學：每年約2.6萬至5萬英磅（約26萬至50萬港元）



2. 大學學費

大學基礎班（Foundation）：每年約1.3萬至2.9萬英磅（約13萬至29萬港元）

國際一年級（International Year 1）：每年約1萬至2.2萬英磅（約10萬至22萬港元）

學士課程：每年約1萬至2.2萬英磅（約10萬至22萬港元）



3. 生活費

倫敦及周邊地區：每年約5,000至1.2萬英磅（約5萬至12萬港元）

倫敦以外地區：每年約4,000至9,500英磅（約4萬至9.5萬港元）



4. 住宿費

住宿家庭：每年約2,000至9,000英磅（約2萬至9萬港元）

租住房屋：每年約4,300至8,800英磅（約4.3萬至8.8萬港元）

中學宿舍：每年約1萬至1.8萬英磅（約10萬至18萬港元）

大學宿舍：每年約4,500至1萬英磅（約4.5萬至10萬港元）



5. 總費用

中學：每年約6,000至6.2萬英磅（約6萬至62萬港元）

大學基礎班（Foundation）：每年約1.9萬至5.1萬英磅（約19萬至51萬港元）

大學：每年約1.6萬至4.4萬英磅（約16萬至44萬港元）



6. 其他費用

中介顧問：每次約500至1,200英磅（約5,000至1.2萬港元）

簽證費：363英磅（3,630港元）

醫療附加費（Immigration Health Surcharge）：每年470英磅（4,700港元）



英國留學的簽證

英學留學生均需申請英國學生簽證（UK Student Visa）以確保在當地合法生活。申請人首先要準備身分證、護照、父母身分證或護照、IELTS成績表、肺結核測試報告、資金證明、家長同意信及學校所發出的錄取確認函Confirmation of Acceptance for Studies（CAS），然後在英國政府網站填妥網上申請表，預約到簽證中心打指模、拍照、遞交申請表及證明文件。審批完成後，申請人可選擇攜同繳費收據及預約確認電郵親身前往中心、以書面授權他人或使用速遞服務領取簽證。申請費用包括簽證費363英磅及醫療附加費470英磅，如想優先處理簽證服務需額外繳付250英磅。

此外，持有英國國民（海外）護照（BNO）的學生可直接在英國留學5年，每年離境不超過180日即可申請1年永久居留資格（Infinite Leave to Remain），居留期間不離境超過90日便可入籍成為英國公民（British Citizenship）。持有英國學生簽證的學生則需在畢業後申請工作簽證（Graduate Visa），並繼續居留英國最少2年以轉為長期工作簽證（Skilled Worker Visa），再於當地工作5年後才可申請永久居留資格及入籍。

英國留學的獎學金

由於英國留學費用龐大，香港政府及亞洲跨國集團因而提供以下獎學金：

1. 香港卓越獎學金計劃

申請條件：

i.) 擁有本港居留權或本港入境權或持單程證進入香港；以及

ii.) 在境外課程開展前連續在港住滿三整年。

資助金額：每屆最多100個名額可獲發每年上限30萬港元。



2. 尤德爵士紀念基金海外獎學金

申請條件：

i.) 是香港永久居民；

ii.) 在香港完成至少連續5年的全日制課程；

iii.) 辦妥所選院校的各項申請手續和符合入學條件，其後並獲得取錄；以及

iv.) 精通中、英文，並能熟練運用所修課程的授課語文。

資助金額：每年可獲發最高280,000港元。



3. 怡和教育信託基金獎學金（Jardine Scholarship Awards）

申請條件：

i.) 達到有資格入讀任何一所指定學院或大學的相關學術水平；以及

ii.) 居住在怡和集團或旗下公司經營業務或擁有重大業務利益的國家，當中包括香港。

資助金額：

i.) 直接繳付給大學的大學學費；

ii.) 直接繳付給學院的學院費用，但不包括食宿費；

iii.) 由受託人釐定的年度津貼，當中包括食宿費及所有其他雜費；

iv.) 英國醫療保健費用；以及

v.) 在獎學金開始時從居住地到英國的標準經濟艙機票費用，以及在獎學金完結時返回居住地的回程機票費用。



英國留學中介顧問

不少學生及家長都認為處理英國留學事宜十分繁複，因此便會找中介顧問諮詢意見。中介顧問能根據每位學生及家長的要求、興趣及情況提供合適且個人化的升學方案，協助學生在申請報讀心儀學校時展現優點及改善弱點，從而增加獲取錄的機會。

學生及家長在選擇合適的中介顧問時先要清楚明白自己的想法，確保顧問能滿足他們的需求，並了解顧問能否提供所需的服務，包括面試訓練、TOEFL或IELTS及SAT或ACT補習課程等，提升學生的英語水平。另外亦需挑選與自己理念一致及英國留學經驗豐富的顧問，以獲取更準確及可靠的升學資訊。