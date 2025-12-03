文憑試收生計劃2026｜即睇報名方法及時間表　內地升學可享資助！

【文憑試收生計劃 ／ 內地升學 / DSE】內地自2019年起成為香港以外最多港生選擇升讀大學的地方。以2022年為例，有1,869人選擇到內地升學，佔離港升學的總人數39%。若有意到內地升讀大學有哪些報名方法？內地高等院校收生要求為何？經常提起的「文憑試收生計劃」又是甚麼？「01教育」已經整合內地升學的所有相關資訊，助你報讀內地高校！



文憑試收生計劃｜是什麼？

「文憑試收生計劃」由2012學年起由國家教育部推行，計劃根據港生文憑試成績擇優錄取。截至2025學年，已有超過5.1萬名港生透過計劃報考內地高等院校，當中有超過2.4萬人獲取錄。

計劃優點在於學生無需參與內地聯招，即可報讀內地高等院校。申請2026/27學年入讀大一的文憑試收生計劃，提供165間來自21個省、直轄市和自治區的內地高等院校供學生選報，包括北京大學、清華大學、復旦大學等。

文憑試收生計劃｜報名資格？

申請者需持有香港永久性居民身份證或非永久性身份證、回鄉證（港澳居民來往內地通行證）或港澳居民居住證，並是應屆中學文憑試考生。

文憑試收生計劃｜錄取要求？

文憑試收生計劃2026/27的錄取要求學生於文憑試核心科至少考獲「332A」，即文憑試中、英文3級或以上；數學2級或以上；公民科達標；校長推薦計劃收生門檻為3個核心科總分達8分或以上，而各科成績達2分或以上，公民科達標，每間中學可推薦最多8人；藝術體育類專業的收生要求為核心科至少「221A」，即中、英科2級或以上，以及數學1級或以上，公民科達標。

另外，各高等院校可按各專業要求，要求考生於指定1至2個選修科需考獲指定成績，以及採用申請者的「學生學習概覽」作為收生參考資料。

文憑試收生計劃｜報名方法？

如有意報名文憑試收生計劃，可以登入「內地高校招收香港中學文憑考試學生管理系統」，在網上報名、查看審核結果、繳交報名費用、申報志願、收取最終報名確認結果、上載資料及查閱錄取結果等。

文憑試收生計劃時間表？

2025年

12月1日至31日：網上報名

2026年

1月10日前：於系統查看報名審核結果

1月16日前：於系統更正報名資料，再次提交審核（如需要）

1月23日前：查詢審核結果

1月31日前：向中國教育交流（港澳）中心繳交$460港元的費用，並上傳繳費憑證

2月14日前：中國教育交流（港澳）中心透過系統公布繳費及報名確認結果

5月14日前：修改4所高校志願的最後日期

6月14日前：上載學生概覽至系統。另外，學校方面亦會上載校長推薦計劃表格及相關文件

7月中旬：由考評局直接向聯招辦提供考生成績

7月下旬：公布錄取結果。考生如未獲錄取，可以登入錄取系統申請參與補錄，結果亦將於7月下旬公布

內地大學學費？

香港學生通過「文憑試收生計劃」到升讀內地高等院校，學費及宿費均與內地學生相同。

實際費用視乎不同院校而定。現時內地高等院校學費約為每年4,000至8,000元人民幣，個別學科可達每年8,000至1萬元人民幣；宿費每年約500至1,200元人民幣；生活費連膳食每月約1,000至3,000元人民幣。

內地大學升學資助計劃？

現時港府設有「內地大學升學資助計劃」，確保學生不會因經濟困難而無法前往內地升讀學位課程。如欲了解更多相關資料，包括計劃的申請資格、資助種類及資助金額，以下為供參考的2025/26學年內地大學升學資助計劃資料。

申請資格及資助種類？

申請人需要持有香港居留權／香港入境權／持單程證來港，以及在香港接受及完成高中教育、及於2025/26學年入讀指定的197間內地院校學士學位課程。資助計劃不設名額上限，申請人可以選擇「經入息審查資助」及「免入息審查資助」，並透過內地大學升學資助計劃網上申請平台或郵寄遞交申請。

「經入息審查資助」除需要符合上述要求之外，另外需要通過入息審查，學生資助處會以「調整後家庭收入」(AFI) 機制作入息審查，以評定申領「經入息審查資助」學生的資助資格及幅度。

「免入息審查資助」除需要符合上述要求之外，學生需要考獲332A的成績，或通過「香港副學位畢業生升讀華僑大學銜接學位課程試行計劃」升讀華僑大學，或經「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」下的「校長推薦計劃」入讀內地院校。

資助金額？

每名學生所得的資助金額視乎資助類型及院校所在地區與香港的距離而定，2025/26學年的資助水平為：

經入息審查資助（全額）

超過1,000公里：HK$19,400

450至1000公里：HK$18,400

少於450公里：HK$17,700



經入息審查資助（半額）

超過1,000公里：HK$9,700

450至1000公里：HK$9,200

少於450公里：HK$8,900



免入息審查資助

超過1,000公里：HK$6,500

450至1000公里：HK$6,200

少於450公里：HK$5,900



其他升讀內地大學的方法？

除了「文憑試收生計劃」之外，香港學生亦可以考慮透過「普通高等學校聯合招生考試」或「兩校聯合招生」，以升讀內地高校。

「普通高等學校聯合招生考試」是專門為有意到內地大學升讀的香港、澳門、台灣及華僑學生而設的考試。聯合招生辦公室會將考生資料轉交招生高校，由校方根據考生成績、考生志願、學校招生計劃及學校錄取原則，擇優錄取。「兩校聯合招生」則為暨南大學及華僑大學聯合招收香港、澳門、台灣和華僑、華人及其他外籍學生的入學考試。