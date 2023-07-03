IVE車隊出戰世界太陽能車挑戰賽　6日橫越3000公里　期望再創佳績

太陽能車的研發近年來愈來愈受到重視，香港專業教育學院（IVE）工程學科推出最新型號自行研製太陽能電動車「SOPHIE 8」，將會出戰今年10月在澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽2023」，是SOPHIE車隊自2013年起第5次參加此項比賽，亦是在2019年勇奪「Cruiser Class」組別季軍後，再次出戰此級別比賽，期望再創佳績。



承接上一代「SOPHIE 6s」的設計經驗，車隊繼續沿用碳纖維及芳綸蜂窩芯物料，製作較 輕巧及堅硬車身，節能橡膠輪胎則減少阻力及能量流失，度身訂造驅動電機（摩打）系統和高效能的「永磁同步電機」就提升能源效益，全新SOPHIE 8改善升壓系統，運用高增益升壓反激式DC-DC轉換器，讓太陽能板輸出更高電壓，增加能源效益，車身採用模組化設計，用家能夠拆卸流線型車尾，將來可轉換其他模組，變成流動教室、流動營地、流動餐廳等。

車隊亦與汽車設計師、 職業訓練局校友吳植堅合作設計車身，加強車身的流線型設計，減少移動時的風阻。

香港專業教育學院電機工程高級文憑畢業生、SOWER 創辦人李倬延在今次比賽中負責太陽能系統及電機工程。為了應付今次比賽，他和車隊成員研究過去的比賽數據，並正進行 各項測試，務求在維修充電、能源管理策略方面力臻完善，令SOPHIE系列再創佳績。

車隊預計花費6日時間，從澳洲達爾文出發至終點阿德萊德，橫越澳洲大陸3,000公里，並需在指定時間為太陽能車充電，考驗車隊專業知識及SOPHIE 8的能源效益表現，除了SOPHIE 8在高溫下沿沙漠公路上行駛，車隊亦需要在荒蕪的營地露營，爭取時間為太陽能車進行檢查維修，展現車隊的毅力和團隊精神。

「世界太陽能車挑戰賽」每兩年舉行一次，匯聚全球大專院校及企業等組織的太陽能車進行技術較量，今屆將有40多隊來自廿多個國家及地區的隊伍參加3個組別賽事，今年參與賽事的著名學府包括英國劍橋大學、美國明尼蘇達大學、加拿大多倫多大學，以及南韓首爾大學，至於SOPHIE車隊是唯一香港參賽代表。