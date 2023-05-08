香港電台與職業訓練局合作　學生有機會參與8K影片製作等項目

香港電台與職業訓練局（VTC）今日（8日）簽訂合作備忘錄，計劃在未來三年推行一連串項目，協助有志投身創意工業的年輕人實現理想。港台將以不同的形式介紹VTC學生及畢業生的學習體驗及專業發展，亦會為VTC轄下知專設計學院（HKDI）學生安排參與港台的不同項目，例如8K高清影片製作。



丘應樺致辭時助港台「招兵」：正招聘廣播業專才

備忘錄由廣播處長張國財與VTC執行幹事唐智強簽署，並由商務及經濟發展局局長丘應樺和VTC主席戴澤棠共同見證。丘應樺表示，「青年興，則香港興」，廣納和培育人才對香港各方面的發展非常重要，港台一直積極協助推動青年發展，將正確的傳媒工作和豐富的專業知識及經驗傳承給下一代，為傳媒界培育更多愛國愛港的傳媒工作者。

丘應樺表示，港台將更有系統地為VTC學生及畢業生提供更多傳媒實習及就業的機會，並有機會與學生分享廣播的豐富專業知識及經驗，培育更多正向思維的本地廣播業人才。他又趁機為港「搶人才」，「我亦留意到港台正招聘不同的廣播業專才，希望各位亦可考慮加入港台這個大家庭，為香港廣播業發揮才能和貢獻。」

VTC學生有機會參加港台虛擬偶像製作

根據合作備忘錄，港台與VTC將進一步深化雙方在推動職專教育及培育人才方面的合作，以不同的形式介紹VTC學生及畢業生的學習體驗及專業發展，以及他們在本地及國際比賽的佳績等，全方位推廣職專教育在香港以至大灣區的發展。

港台會為VTC成員院校及不同學科的學生提供與業界交流和職場學習的機會，亦會為VTC轄下知專設計學院（HKDI）學生安排參與港台的不同項目，例如8K高清影片製作、虛擬偶像（virtual idol）及手語傳譯製作，和多媒體創作等；學生的創意製作亦有機會於港台節目時段播放。

VTC主席戴澤棠感謝港台為學生提供學習及實習機會，讓大眾更了解職專教育能幫助年輕人掌握專業技能和發展事業，為香港培育更多專業人才。