都大舉辦創意藝術畢業展免費參觀　逾百作品包括動畫及VR遊戲

香港都會大學（都大）即日起至7月23日，於都大賽馬會校園舉辦年度創意藝術展。今年展覽以「Imagination Is Your Playground白日 ‧ 夢樂園」為主題，展出人文社會科學院創意藝術學系的5個課程逾290名應屆畢業生創作的112件創意藝術作品，涵蓋動畫、短片、互動體驗裝置等。



其中動畫《羊之金路》以黑色幽默的方式帶出對社會中弱肉強食現象的反思，MR（混合實景技術）遊戲《手勢賽車手》及VR（虛擬實境）遊戲《沉浸式羽毛球體驗》，則為大家帶來不一樣的遊戲和運動體驗。

都大藝術畢業展籌委會主席、人文社會科學院助理教授羅展鳳博士表示，畢業展主題「白日‧夢樂園」，由學院導師及參展畢業生共300多人投選出來，包含夢想與玩味，讓學生透過畢業作品邀大家一同尋夢追夢。

參展作品由都大創意藝術學系的5個課程，包括「創意廣告及媒體設計」、「創意寫作與電影藝術」、「動畫及視覺特效」、「電影設計及攝影數碼藝術」及「電腦及互動娛樂」的畢業生創作，種類多元，包括動畫、短片、互動體驗裝置、攝影作品、廣告企劃等，亦有MR及VR遊戲。

MR賽車遊戲手勢控制遙控車 具商品化潛力

MR遊戲《手勢賽車手》由助理教授黎智富（後右一）指導及學生甘濠琿、黃煒軒、林子峰和蘇園格（後右二至五左）合力完成。（陳葦慈攝）

MR遊戲《手勢賽車手》是以混合實景技術製作，玩家需戴上MR頭戴式裝置，接駁遙控車捕捉的影像，根據3D影像以手部追蹤及手勢識別技術控制遙控車。

創作團隊成員甘濠琿表示，開發MR成本較高，是次除了要盡量降低成本之外，因每位成員各自負責包括手勢控制、空間定位等不同部分，最終要將成果結合並應用在遊戲中極具挑戰，用了大約一年時間才完成。指導老師助理教授黎智富表示，項目具商品化潛力，會研究後續發展的可能性。

VR羽毛球遊戲體驗 加入本地運動元素

VR遊戲《沉浸式羽毛球體驗》，由高級講師溫志光博士（前）指導，學生曾城、柳煥濟、霍溢昇（後右至左）及張毅博合力完成。（陳葦慈攝）

VR遊戲《沉浸式羽毛球體驗》是以羽毛球為主題的虛擬實境運動體驗系統，使用者可在虛擬現實環境中與電腦角色對打羽毛球。創作團隊成員霍溢昇表示，去年奧運在港掀起運動熱潮，啟發他們以羽毛球作為作品主題，並於遊戲中加入本地運動資訊。

另一參與同學柳煥濟指，開發遊戲程式最大挑戰是要解決自己不擅長的數學及物理問題，幸獲校方及導師支援，難題得以解決，下一階段希望取得運動員數據，讓使用者可於遊戲中與運動員角色較量。

VR遊戲《沉浸式羽毛球體驗》讓使用者可在虛擬現實環境中與電腦角色對打羽毛球。（陳葦慈攝）

動畫《羊之金路》 啟發觀眾反思現實社會問題

動畫《羊之金路》以未來動物都市為背景，透過動物之間買賣皮毛的殘忍交易揭示弱肉強食的世界觀，當中加入網上熱門的 「memes圖」元素，啟發觀眾反思現實中的社會問題。創作團隊成員許焯詠表示，這段約六分鐘的動畫，由她與另一成員邱凱瑜合力完成，他們分別負責繪畫角色和畫場景，花了一年時間完成作品。

指導老師袁耀萍曾參與荷里活著名電影製作，她以自身經驗，鼓勵學生拓闊眼界，放眼全球而非只着眼香港，努力裝備自己，就如邱凱瑜，現正於有參與製作本港電影《明日戰記》電影特效的公司工作，透過不斷努力把握機會。

在導師袁耀萍（左）指導下，邱凱瑜（中）及許焯詠用一年時間完成製作動畫《羊之金路》。（陳葦慈攝）

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都大創意藝術展上周五（14日）舉行開幕禮，主禮嘉賓包括電影監製林家棟、獨立創作人葉偉青、都大校董會主席黃天祥博士工程師、校長林群聲教授、學術副校長關清平教授、人文社會科學院院長鄺志良教授、人文社會科學院創意藝術學系系主任梁慕靈博士、創意藝術畢業展籌委會主席羅展鳳博士及學生籌委會主席吳泳儀等。

開幕禮嘉賓包括電影監製林家棟（左五）、都大校董會主席黃天祥博士工程師（左四）、校長林群聲教授（右三）、學術副校長關清平教授（右二）、創意藝術畢業展籌委會主席羅展鳳博士（左二）、人文社會科學院院長鄺志良教授（右一）、學院創意藝術學系系主任梁慕靈博士（左一）及學院人文學講座教授文潔華教授（左三）。

主禮嘉賓林家棟勉勵學生：繼續為未完的白日夢努力

林家棟致辭時以自身演員的經歷，勉勵應屆畢業生在創作路上砥礪前行，他指自己由最初演死屍到當主角，並因「貪心」而一步步學習成為編劇及監製，望以作品為別人帶來影響。他強調發夢並非不現實，又指發明飛機的人最初也只想翱翔天空而非想以此致富。他勸勉學生別被「唔現實、搵唔到食」等聲音嚇倒，應繼續為未完的白日夢努力。

創意藝術展由即日起至7月23日，每天早上10時至晚上8時，於都大的賽馬會校園舉行，歡迎公眾人士參觀，免費入場，需預先網上登記。