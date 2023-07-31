HKDI畢業生創本土貼地男裝品牌　初創業難年營業額終破百萬

提起韓國「 Oppa」、日系男神，相信大家會聯想起他們鮮明的衣著風格，但香港男生「港仔」呢？知專設計學院畢業生王韜棋（Toki）創立男裝品牌Kowloon City Boy，以舒適、時尚及貼地的服裝，展現「港仔」的都市男孩形象，讓香港男生擁有適合「落街、打波、『篤魚蛋』的靚衫」。



HKDI讀書的時光打開了Toki的時裝設計大門。他尤記得老師的一席話，「能解決人難題的設計，才會得到別人的共鳴」，這亦成為他的品牌設計定位。（知專設計學院提供）

王韜棋從小就喜歡時裝，中學會考後便修讀知專設計學院的針織設計及發展高級文憑課程，當時由時裝設計意念、針織設計、紙樣繪製等學起，為晉身時裝界打好基礎。他表示，以往認為獨特的服裝才「出得廳堂」，但老師的一番說話猶如當頭棒喝，「設計可以解決人面對的難題才會引起大家共鳴，若設計師只設計心中所想，便會錯失焦點」，這成為他日後創立自家品牌的基調。

王韜棋及後於本地家品品牌實習，參與設計工作，從中累積經驗及啟發設計思維。他畢業後升讀針織設計及技術相關學士課程，修畢後於時裝貿易公司任職女裝針織設計，當中掌握到快速時裝由設計到生產的流程，令他有志創業。

創立「港仔」風格自家品牌

為測試個人實力，王韜棋於2021年參加香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC），終奪優異獎及「193我最喜愛系列」獎，激勵他將部分得獎設計進行小批量生產，以至創立男裝品牌Kowloon City Boy。他笑言，普遍香港男生有港產電影《逃學威龍》男主角那種調皮及真摯的個性，希望為「港仔」建立鮮明的時裝風格。

創立自家品牌亦解決了香港男生苦惱的問題，他表示，自己大部分的服裝只適合出席派對及飲宴等特別場合，穿著機會不多，令他反思為何香港沒有適合日常穿著的男裝，故此Kowloon City Boy走「貼地」路線，但亦稍加配搭又可參加派對等隆重場合。

多元合作項目打造百萬年度營業額

由打工仔變身老闆，王韜棋感嘆，創業初期困難重重，除了營銷及宣傳策略外，尋找廠家合作亦是另一挑戰。由於廠家的生產訂單多數是幾千或幾萬件，即使曾經合作過的工廠願意支持首個系列的創作，但因為每件衣服都需要不同工廠處理，因而聯絡了四、五十間工廠多數都失望而回。

慶幸在YDC比賽建立的人脈，為他帶來不少工作機會。例如為藝人Ansonbean及樂隊組合ToNick度身訂造服飾、與收費電視台合作設計手袋，以及為本地電台的年度頒獎典禮主持，設計以球隊為題的舞台服裝，讓公司的年度營業額逾百萬元。