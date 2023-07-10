浸大首屆農業科學畢業生水耕種植公司工作　冀推廣香港高質素蔬菜

近年越來越多人注意健康飲食，追求新鮮、高質素的蔬菜。香港浸會大學2019年開設全港首個生物資源和農業科學理學士，培育本地農業科學及生物資源管理人才。首屆學生今年畢業，其中兩名學生在學期間曾到水耕種植公司實習，參與研發到流程管理的工作。現被續聘為實習管理生的應屆畢業生黃潤添表示，學校和實習的經驗改變他對香港農業的印象，不再局限於耕種上，希望未來將香港農業品牌推廣出去。



黃潤添（左）與馬靖楠（右）大學時期認識到農業科學不單是做農夫。（郭曉晴攝）

首屆學生因熱愛大自然選科 學落田耕種、研究到營銷

黃潤添與馬靖楠是浸大生物資源和農業科學理學士的應屆畢業生，二人起初均因為喜歡種植和大自然而報讀。他們表示，大眾對學科的認識不深，不少人以為出路就是做農夫，但其實課堂上理論與實踐並重，除了學習農業的基礎知識，例如生物原理、植物來源、水耕技術等之外，亦要學習巿場營銷、經濟等概念，以及參與一個學期的農場實習，每週親身落田耕種，大大擴闊對現代農業的認識。

首屆生物資源和農業科學學生畢業，在學期間於水耕種植公司實習，汲取經驗。（郭曉晴攝）

二人曾到水耕種植公司 Aqua Green（雅翠堡）實習，參與研發新產品、開發數據模型、準備內部審計文件等工作，實際應用課堂所學。

黃潤添表示，最深刻是研究本地種植磨菇的項目，很高興有機會親身參與。雖然實驗結果未完全成功，但過程中亦有所得著，現時獲聘擔任實習管理生，負責巿場推廣及策劃。馬靖楠則表示，實習的經驗令她獲益良多，大學期間學習不同範疇的農業知識，助她找到發展路向，今年9月將進修樹藝課程。

農業科學畢業生具理論及實習經驗 配合業界需求

畢業學生的路向不同，今年有一半選擇繼續進修，約三成在找工作，另有兩成或往海外發展，黃潤添提到，今屆已找到工作的同學薪金約為16000至19000元。此外，學生亦曾參與實用技術訓練，包括國際有機檢查員協會（IOIA）的有機認證及檢驗員培訓課。

與其他行業相比下，馬靖楠坦言，現時市場上甚少有特別為農業相關開設的職位，畢業生需主動向不同公司自薦尋找工作。

Aqua Green（雅翠堡）創辦人林雅明表示，雖然農業佔本地生產總值甚少，巿面上較少同類型公司，但巿場發展迅速，以雅翠堡為例，至今營運約10年，建立穩定的客戶網絡，所需的各類人才亦增加。現時公司有約60至70名員工，預計增聘10至20%員工，認為農業是一門專業，香港農業畢業生具豐富理論知識，能迅速投入工作。