THEi師生編香港樹木圖鑑　收錄百種樹木資料宣傳本地植物多樣性

樹木名字的背後，原來不少都有深厚的歷史淵源。香港高等教育科技學院（THEi高科院）園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程的師生為了加深市民都本地樹木的了解，花超過一年時間、閱讀過千份文獻、走訪香港不同角落，彙編了《香港100種景觀樹木圖鑑》（《圖鑑》）。



香港高等教育科技學院（THEi高科院）園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程的師生為了加深市民都本地樹木的了解，花超過一年時間、閱讀過千份文獻、走訪香港不同角落，彙編了《香港100種景觀樹木圖鑑》（《圖鑑》）。（VTC提供）

《圖鑑》介紹100種香港樹木 宣傳本地植物多樣性

THEi高科院環境及設計學院署理院長張浩博士是《圖鑑》的主編，他指該書深入淺出地介紹了100種香港高觀賞價值的樹木，除了樹木外貌特徵、生長習性、花果期等資料外，更包括其名字由來、中草藥應用價值等。

另外，《圖鑑》的內容均由幾位副主編及編委親身實地考察及拍攝，期望為有志於研究本地植物及愛好者提供有用參考，同時宣傳香港地區植物的多樣性，以及提高巿民對樹木的識別能力和保護意識，讓讀者享受到樹木鑒別的樂趣。

遍踏各區深入郊野 為集齊100種樹木研究

彙編《圖鑑》其中一個最重要的過程，就是收集100種樹木的照片及資料。副主編之一的THEi高科院園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士畢業生邱佩晴（Gladys）表示，單是找出不同品種在香港生長的地方，便已經花上四、五個月的時間，部分更要走進深山才可找到，而且為了觀察生長周期及拍照做記錄，每種樹木都至少要觀察一年才可下定論。

邱佩晴舉例，「桑樹」一名的起源其實與《搜神記》記載的白桑樹故事有關，並且因為故事中的「喪」事而命名該樹為「桑」樹。（VTC提供）

撰寫樹木介紹時，幾位副主編除了根據學術研究和文獻紀錄撰寫相關樹木的觀察報告外，亦會收錄有關的歷史故事其中。邱佩晴舉例，「桑樹」一名的起源其實與《搜神記》記載的白桑樹故事有關，並且因為故事中的「喪」事而命名該樹為「桑」樹。

自小熱愛植物參與編委工作 冀加深市民對樹木了解

《圖鑑》編委、THEi高科院園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士應屆畢業生張綺文（Anthea）就指出，該書是大人、小朋友均適合的讀物，希望《圖鑑》的出版有助更多人認識香港的樹木，了解它們有趣和珍貴之處。

張綺文主力將《圖鑑》的英文內容翻譯成中文以及輔助拍攝樹木照片，她認為這是一個難得的學習機會，因為疫情期間外出考察的機會減少，是次編書讓她有機會看遍全港各區的樹木。她說香港郊野的生物多樣性高，單計景觀樹木已為數不少，《圖鑑》中的一些樹種她之前也並不認識。她相信，是次編書有助日後在園藝、樹藝及園境管理方面的工作。