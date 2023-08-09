都大將《Open English》教科書轉成App　助中小學生混合教學

都會大學早前獲得優質教育基金撥款2,310萬元，將現有的《Open English》中小學英語教科書系列，轉化為多媒體及應用程式，以視頻、動畫、遊戲、虛擬實境（VR）、擴充實境（AR）及聊天機械人（Chatbots）等形式，推動混合教學和自主學習，以提升教學效率，及為香港中小學生在課外學習英文時提供更多支援。



項目由都大副校長（研究及學生發展）郭予光教授，及教與學發展總監曾婉媚博士統籌，將於今年9月開展，為期三年。計劃開發的應用程式的功能，包括以VR及AR技術提供沉浸式體驗，幫助學生理解學習內容；以內置朗讀模組和聊天機械人，協助社交技巧較弱或有特殊教育需要的學生，提供更多練習機會，從而提升他們說英文的信心。

目前，都大已邀請十多間學校參與成為項目的種子學校，包括聖保祿學校及鳳溪創新小學等學校。預計多媒體和應用程式推出後，將有多達36,000名中小學生及1,200名老師受惠。都大其後亦會透過研討會、博覽會及不同網上平台，向全港師生及家長推廣程式。

郭教授表示，混合式學習已經成為趨勢，都大亦都因此與時並進。期望透過開發多媒體和互動應用程式，為學生提供更靈活有趣和個性化的英語學習體驗，幫助教師掌握學生的學習進度和需求，提升教學成效。他又指，應用程式加入大量多媒體和科技元素，以提升學生學習英文的動機。

曾博士提到，推動混合教學和利用教育科技提升自主學習均是都大的重要工作，而項目應用程式的其中一大特點，就是教師可以通過系統監察學生的學習進度，以至是創建、編輯和導入題庫，因應學生程度修訂內容，並與其他教師互相分享教材。

都大《Open English》教科書系列獲教育局列入中小學適用書目表，版權屬開放性質，教師可自行選取合適課題為校本課程，也為學生免費提供英語教學資源。