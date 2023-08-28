本港11大學生到恒基地產租務部實習　科大生：冀日後在大灣區發展

隨著內地急速發展，不少年青人都會考慮在大灣區創業。有3名大學生參加恒基地產與政府合作推出的「企業內地與海外暑期實習計劃2023」，在內地租務部進行為期8星期的實習。其中負責營運商場的科大實習生表示，是次經驗令她對地產業及內地文化有更深入的了解，希望日後可以在大灣區發展。



（左）都會大學影像設計與數碼藝術學系三年級生蕭琪琪、恒生大學市場學工商管理四年級生黃俊軒，及科技大學國際管理理學碩士生黃曉悠參加恒基地產與政府合作推出暑期實習計劃。（翁曼琛攝）

科技大學國際管理理學碩士生黃曉悠在廣州實習，本身修讀物業管理相關學科，加上從未接觸過地產業，啟發她參加是次計劃。（翁曼琛攝）

科技大學國際管理理學碩士生黃曉悠透過計劃獲安排在廣州實習，她本身修讀物業管理相關學科，加上從未接觸地產業，啟發她參加是次計劃。她表示，於內地租務部實習期間主要負責巡視商場及後勤通道，以了解商戶的營運狀況，以及確保後勤通道暢通，亦要協助推廣商藝術展覽及工作坊等活動。

黃曉悠認為，實習期間最令她印象深刻的是每天早上及下午都要巡商場一次，以充分掌握商場人流及商戶營業狀況，亦需與工程部共同巡視後勤通道，讓她學到跨部門合作。她又指，實習期間對內地有更深入了解，例如現時內地主要用電子支付工具，以及職場溝通等，希望將來可以在大灣區或內地其他城市創業。

都會大學影像設計與數碼藝術學系三年級生蕭琪琪於北京實習，本身對地產業有興趣兼喜愛探索新事物，因而參加是次計劃。（翁曼琛攝）

另一名就讀都會大學影像設計與數碼藝術學系三年級的蕭琪琪於北京實習，她表示自己本身對地產業有興趣兼喜愛探索新事物，因而參加是次計劃。她主要負責舉辦租戶活動及處理日常租務，亦負責帶領香港高中生參觀集團位於北京的環球金融中心，為他們介紹項目的建築設計及租戶類別等。是次實習令她學到如何與客戶溝通，以至認識當地的飲食及職場文化，例如較著重工作與生活的平衡及提倡輕鬆工作氣氛等，若將來有機會亦會選擇到內地發展。

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於上海實習的恒生大學市場學工商管理四年級生黃俊軒，於4年前曾到內地旅遊，希望藉實習了解現時內地的發展和變化。他主要負責協助商場及辦公室的運營管理，以及透過與商戶進行交流以了解他們的營運狀況，期間亦趁機到訪其他發展項目，從中了解到當地已擴大綠化地帶，以至擴闊社交圈子及提升溝通技巧，將來或會在內地發展。

於上海實習的恒生大學市場學工商管理四年級生黃俊軒，於4年前曾到內地旅遊，希望藉此機會了解現時內地的發展和變化。（翁曼琛攝）

恒基地產今年第三次參與由政府推出的「企業內地與海外暑期實習計劃」，聘請11名大專或以上學歷的實習生在集團位於北京、上海及廣州的租務部，進行8星期實習，希望透過為青年提供內地實習機會，讓青年擴闊視野及建立人際網絡。