中大校長段崇智訪京滬　內地建6產學研基地　推動2025策略計劃

中文大學校長段崇智於8月25至29日率領該校高層代表訪問北京及上海，當中包括與北京市、上海市楊浦區、復旦大學、上海交通大學等策略夥伴機構簽署合作協定，以及與楊浦區內的創智天地、商米科技集團及抖音集團等深入交流。此行亦為中大上海中心、創博港上海基地及中大人工智能交叉學科研究所上海科研工作站揭牌，至此中大今年於京、滬、深共建成6個產學研基地。



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中大作為發起單位參與國家（中關村）火炬科創學院的落成儀式，牽頭國家（中關村）火炬科創學院香港分院在香港的落地建設，並受邀出席首屆高水準人才高地建設論壇等活動。此外，中大邀請上海市政府、上海市楊浦區的相關領導、上海夥伴院校領導等出席中大上海中心成立典禮。

代表團亦與在滬高校和科研企業深入交流，以及與復旦大學、上海交通大學續簽或簽署多項協定，以及為中大人工智能交叉學科研究所上海科研工作站揭牌，同時與上海人工智能實驗室、商米科技集團、抖音集團等知名科研企業及機構，就科技研發及產學研合作等方面深入探討。

段崇智表示，隨著加入國家（中關村）火炬科創學院作為發起單位、以及多個上海的單位成立，連同6月底開幕的北京中心，中大今年已於京、滬、深建成6個產學研基地，結合大灣區建立的逾10多項設施和未來的發展計劃，構建成強大的中大內地發展網絡，未來將繼續推進「2025策略計劃」及內地發展策略，加強與內地的合作，攜手推進人才、科創、教育等領域的發展。