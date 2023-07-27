中大研究以無人機及人工智能助建築維修檢測　料成本可降三分一

中文大學天石機器人研究所與科技園公司今天（27日）於科學園合辦「香港中文大學機械人創科開放日」向公眾展示創科成果，現場展出超過30項機械人研究成果，當中包括由中大機械與自動化工程學系教授陳本美團隊開發的 「自動化樓宇結構檢查和管理平台」。該平台以無人機及人工智能技術檢查建築物內外的情況，協助物業管理維修。研發團隊成員之一的中大機械與自動化工程學系研究助理教授陳曦接受「01教育」訪問時表示，估計平台可以將檢測費用成本減少約三分一。



由中大機械與自動化工程學系教授陳本美教授團隊開發的 「自動化樓宇結構檢查和管理平台」，以無人機及人工智能技術檢查建築物內外的情況，協助物業管理維修。（盧勁揚攝）

陳曦表示平台特點是可利用無人架檢查室內環環境，即使在室內沒有GPS訊號、平面圖仍可全自動飛行。另外無人機裝有防撞架，讓無人機在室內檢查時，不怕撞到障礙物，從而可採取較直接的飛行路線。

平台採全自動運作，並可控制多部無人機檢查大廈，比起現時需人手操作單部無人機檢查，效率可以至少提高3倍。同時團隊已架設平台專用的建築圖像數據庫，利用人工智能模型優化後，檢測精準度超過九成。

平台使用的無人機價格視乎種類而定，約為數萬至十數萬元一部，而整個項目的開發成本則為數十萬。

陳曦指目前檢測結果仍需由專業人士簽名作實，未來如果人工智能的檢查結果可以標準化，省去核實程序，節省的成本就可以由三分一提升至超過一半。團隊現時正與物業管理公司及多個政府部門討論如何實際應用平台，並打算於今年下半年註冊公司，尋找投資者發展公司業務。

開放日同場展出的其他重點項目包括由中大機械與自動化工程學系教授張立教授以微納米機械人技術和磁驅動系統研發的「用於血管内介入治療的微型機械人平台」、中大天石機器人研究所所長兼香港物流機械人研究中心總監劉雲輝教授研發，用於運送貨物的「四足機械人 Sirius」；以及初創公司DepthVision Limited首創能夠快速及精密地實現重構透明物體的3D相機「TransCam 3D」。