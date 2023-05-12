中大研究團隊發明水空兩棲巡航器　可用於災難搜救、水空探索勘測

由中大機械及自動化工程學系陳本美教授及同濟大學上海自主智能無人系統科學中心陳杰教授共同領導的中大研究團隊，於今年2月初公布名為「同濟飛魚」的水空兩棲巡航器原型機，該發明可以同時在空中飛行及在水中探索，預計可以幫助進行探索水底環境的工作。



中大研究團隊於今年2月初公布名為「同濟飛魚」的水空兩棲巡航器原型機，該發明可以同時在空中飛行及在水中探索。（翁曼琛攝）

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「同濟飛魚」為全自動設計，航行時無須人手操作，並擁有跨領域定位及導航系統，包括全球定位系統及深度計等，可以全自動操作整個水陸兩棲旅程，用途包括可航空和水中勘測、遙距感應和災難搜救工作等。

「同濟飛魚」的4個支臂於飛行時會朝上以高速旋轉，降落在水面時支臂就會朝下，並以較慢的速度旋轉，將機身拉入水中。與一般無人機相比，其獨特之處是每個支臂末端均有一個設有變速箱的推進裝置，透過使用用兩種速度獨立旋轉，讓巡航器在水中或空中都可以達到最佳運行效果。

中大機械及自動化工程學系陳本美教授（左）及博士生劉昫辰。（翁曼琛攝）

「同濟飛魚」重為1.63公斤，充滿電時可以在空中飛行6分鐘或在水中巡游40分鐘。巡航器最深可以達到水底3米的地方，而其在水中的最高速度為每秒2米。

陳本美教授解釋，設計可以因應水中及空中切換，提供足夠推進力之餘，亦確保輸出效率。另外，以推進裝置圍繞支架臂旋轉控制推力方向及力量，亦有助增強巡航器在水中的機動能力。他亦指同濟飛魚是其團隊研究工作的重要里程碑，因為簡化了其結構及減低重量，保證它在水中及空中都可以順暢運行，亦期待它在未來能夠被廣泛應用。