VTC升降機學徒中三畢業月入1.4萬　推全球首個升降機大師班

現時本港多個行業都面臨人手短缺問題，升降機維修業亦不例外。專業教育學院（IVE）青衣院校高級項目主任黃啟漢表示，目前本港升降機維修工作主要是例行檢查和日常維修，人手足以應付，不過一旦遇上極端天氣等情況導致大量升降機同時損毀，則會導致人手緊張，難以同時應付。



他引述政府資料，指目前本港每年需訓練250至300名新維修員，形容行業前景穩定，而且設有晉升階梯，中三畢業即可成為學徒，首年月薪連同政府津貼月入可達近2萬元。另外，本港已開設全球首個「升降機大師」課程，屬資歷架構第5級，完成後技術含量相當於政府月入逾15萬元的總工程師級別。



升降機維修成必須品 中三畢業學徒月入1.4萬至1.8萬元

專業教育學院（IVE）青衣院校高級項目主任黃啟漢表示，目前本港升降機維修工作主要是例行檢查和日常維修，人手足以應付，不過一旦遇上極端天氣等情況導致大量升降機同時損毀，則難以同時應付。（余俊亮攝）

談及升降機維修業的前景時，他形容升降機是市民日常生活的「必需品」，法例亦規定升降機要定期檢查，加上政府未來將發展明日大嶼、北部都會區等，相信未來不愁工作。

至於入行方法，黃啟漢指中三畢業學生可透過青年學院的職學計劃修讀升降機 / 自動梯職專文憑。課程屬資歷架構第3級，與文憑試同級，整個課程為期3年，首年以全日制方式上課，之後2年則會成為註冊學徒，以兼讀制上課，其餘時間則跟師傅學習累積實戰經驗。修畢3年制課程後，學生需全職擔任學徒多1年，才合資格成為註冊維修員可獨立工作。

薪酬方面，卓越培訓發展中心（電機業）升降機及自動梯工程總教導員王世新補充，目前學生擔任學徒期間，薪酬收入可達1.4萬至1.8萬元，若連同政府津貼月入更可達2萬元；而成為註冊升降機維修員後，月入則可達2.3萬至2.4萬元。

設資歷架構5級大師課 技術相當於月薪15萬政府總工程師

黃啟漢補充，現時職訓局設有升降機及自動梯專業文憑和大師級專業文憑，讓維修員深造進化提升技術水平。其中大師級專業文憑為全球首創，屬資歷架構第5級，與學士學位同級，並由高等教育科技學院主辦，要求學生擁有8年獨立工作經驗，完成後應懂得行內所有技能，技術含量相當於政府月入逾15萬元的總工程師級別，預計明年5月將有首批畢業生。

儘管薪酬吸引，但不少人會因工作環境而卻步。黃啟漢承認，部份舊式升降機的機房較為熱，但現時不少新型大廈私的機房均有抽氣扇，又或是隨着科技進步改為採用電子機房，比以往有所改善，認為工作環境「可接受，比起地盤不是極度惡劣」。