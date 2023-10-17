VTC擬設特色學院辦一條龍IT課程　中三畢業即入讀免DSE可直升學位

現時本港各行各業均需搶人才解決人手不足問題，當中又以涉及專業技能的工種尤為嚴重。職業訓練局（VTC）總幹事唐智強接受「01教育」專訪時表示，除了恆常向中學生推廣課程外，目前正與教育局合作在三間官校推行先導計劃，由VTC派員到校為文憑試課程學生舉辦專業文憑（高中課程），學生完成課程後可銜接高級文憑。



針對本港資訊科技人手短缺，唐智強透露VTC將成立一所全新的資訊科技特色學院，並計劃開辦新課程，學生完成中三後即可立即入讀學習資訊科技知識和技能，並能一條龍升讀高級文憑以至學士學位。另外，未來亦會開辦更多短期課程和為企業度身訂造培訓課程，協助各行業解決人才問題。



三官校辦先導計劃 DSE、職專課程雙軌並行

唐智強表示，為吸引更多年輕人投身各專業，VTC正積極主動接觸中學生，希望中學生盡早接觸職專教育，包括到中學為學生舉辦升學講座，安排學生參加體驗課程等。

此外，政府於2023/24年度《財政預算案》中提出，VTC於本學年起推出先導計劃，讓中學生及早接觸職專教育。唐智強透露，現時正與三所官校合作，讓學生修讀文憑試課程亦同時修讀職專文憑（高中課程），涵蓋資訊科技及酒店營運學科範疇，除實習課外由VTC導師到校授課。學生修畢職專文憑後即考獲文憑試以外的學術資歷，即使文憑試失手也可以另一學歷銜接升讀相關學科的高級文憑。

專訪職業訓練局總幹事唐智強。（蘇煒然攝）

擬設辦一條龍IT課程 中三畢業入讀直至學位免考DSE

因應目前本港資訊科技人才短缺，唐智強稱VTC將成立一所新的資訊科技特色學院，集中開辦不同範疇的資訊科技課程。構思中的學院除了開辦讓在職人士學習最新技術的短期進修課程外，更希望開設專門取錄中三畢業生的一條龍課程。

他解釋，現時不少學生初中已因個人興趣而開始深入學習編程、電腦等知識，但對文憑試課程未必感興趣，認為應有渠道讓學生中三畢業後，學習資訊科技專業技能和知識，情況與現時青年學院為中三畢業生提供課程相似，完成課程後可毋須經歷文憑試，銜接升讀高級文憑和學位課程，修讀年期與學生修讀高中再升讀學位的時間相若。

IVE（柴灣）網絡安全中心為同學提供專業網絡安全訓練。圖為網絡攻防靶場，同學可分為兩隊，互相攻防，以深化網絡安全技術。

唐智強說，屆時學生將可使用大專級別的校園設施，特別是VTC已獲批於茶果嶺用地興建一個可容納6,000名學生、容納六個學院的全新校園，以及IVE（青衣）的航空及航海教育中心、電動車培訓中心，以及在IVE（葵涌）附屬校舍成立電梯及自動梯科技中心等，相信對學生有一定吸引力。

被問及會否擔心學生在過程中發現對學科不感興趣時，唐智強回應指，當中涵蓋職專文憑、高級文憑、學士學位不同程度的學歷，學生可以在完成某一學歷後轉投職場留待日後再進修，又或是銜接其他學科。